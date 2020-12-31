"إنستغرام" يتجسّس عليكم.. إليكم قصّة "صورة غرفة النوم"!

ذكر أحد مستخدمي تطبيق الصور الشهير "إنستغرام" التابع لـ"فيسبوك"، يتجسّس عليه، وذلك بعدما عرض عليه إعلاناً لغرفة نوم شبيهة بتلك الخاصة به.ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن فينسينزو تياني، الذي يعمل أستاذا جامعياً في بروكسل ببلجيكا، أنّه وصديقته "أصيبا بما يشبه الشلل" لدقائق بعدما شاهدا على "إنستغرام" إعلاناً مدفوعاً يظهر غرفة نوم شبيهة إلى حد كبير بتلك الخاصة بهما.وقال تياني، إنّ عرض الإعلان جاء بعد أسبوع تقريباً من حديثه مع صديقته عن حاجتهما لشراء خزانة، لوضعها في الغرفة، موضحاً أنّ الإعلان الذي ظهر على هاتف صديقته، كان لخزانة صغيرة، شبيهة بتلك الموجودة في غرفتهما، الأمر الذي أثار لديهما شكوكاً بتجسس "إنستغرام" عليهما.