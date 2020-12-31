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تكنولوجيا وعلوم
"إنستغرام" يتجسّس عليكم.. إليكم قصّة "صورة غرفة النوم"!
Lebanon 24
31-12-2020
|
15:00
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ذكر أحد مستخدمي تطبيق الصور الشهير "إنستغرام" التابع لـ"فيسبوك"، يتجسّس عليه، وذلك بعدما عرض عليه إعلاناً لغرفة نوم شبيهة بتلك الخاصة به.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن فينسينزو تياني، الذي يعمل أستاذا جامعياً في بروكسل ببلجيكا، أنّه وصديقته "أصيبا بما يشبه الشلل" لدقائق بعدما شاهدا على "إنستغرام" إعلاناً مدفوعاً يظهر غرفة نوم شبيهة إلى حد كبير بتلك الخاصة بهما.
وقال تياني، إنّ عرض الإعلان جاء بعد أسبوع تقريباً من حديثه مع صديقته عن حاجتهما لشراء خزانة، لوضعها في الغرفة، موضحاً أنّ الإعلان الذي ظهر على هاتف صديقته، كان لخزانة صغيرة، شبيهة بتلك الموجودة في غرفتهما، الأمر الذي أثار لديهما شكوكاً بتجسس "إنستغرام" عليهما.
وشارك مستخدمون آخرون قصصاً شبيهة بتلك التي حدثت مع تياني، حيث قال أحدهم إن "إنستغرام" يذكرني بإعلانات عن مسلسلات وأفلام أشاهدها أصلاً على "نتفليكس".
وأشار مستخدم آخر إلى أنّه دوّن ملاحظة على هاتفه تتعلق بدورة في تشفير البيانات، لتنهال على حسابه في "إنستغرام" العديد من الإعلانات التي تروّج لمراكز تقدم مناهج في ذلك المجال.
المصدر:
سكاي نيوز
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