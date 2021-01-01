تكنولوجيا وعلوم

الصينية Geely تستعد لإطلاق سياراتها رباعية الدفع الجديدة

Lebanon 24
01-01-2021 | 06:00
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سربت شركة Geely بعض المعلومات التي تتعلق بسيارتها رباعية الدفع الكبيرة KX11، المفترض أن تكشف عنها رسميا في معرض شنغهاي القادم للسيارات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة المنتظرة ستبنى على منصات CMA التي اختبرت في العديد من مركبات Geely وفولفو، وستحصل على هيكل بطول 4 أمتار و73 سنتيمترا، المسافة بين محوري العجلات فيه 280 سم.
 
أما قمرة هذه المركبة فستجهز بـ 3 صفوف من المقاعد التي ستتسع لـ 7 ركاب، كما ستحصل واجهة القيادة على نظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 12 بوصة.
 
 
 
وستزود Geely سيارتها بأنظمة كهريائية لتدفئة وتبريد المقاعد والنحكم بوضعياتها، وانظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة إلكترونية متطورة لمساعدة السائق على ركن المركبة في الأماكن الضيقة، فضلا عن عدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، وأنظمة إلكترونية للحقاظ على المسار أثناء الحركة على الطرقات السريعة.
 
ومن المفترض أن تعمل KX11 بمحركات توربينية بأربع أسطوانات تولد عزما يعادل 190 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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