تكنولوجيا وعلوم

غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
01-01-2021 | 12:00
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اشتهرت هواتف Pixel في السنوات الأخيرة بسبب عمليتها وميزاتها وخصوصا تلك التي تتعلق بالكاميرات، لكن غوغل قررت حرمان مستخدمي كاميرات هذه الأجهزة من إحدى الميزات المهمة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التحديث الأخير لأنظمة كاميرات هواتف غوغل والذي طرح في كانون الأول الفائت حمل معه تعديلات برمجية حرمت مستخدمي هذه الهواتف من ميزة "التصوير الفلكي" والتي كان الكثيرون يعتمدونها لالتقاط الصور المميزة في الليل.

وبحسب موقع Andrоid Police فإن "غوغل قرررت اتخاذ هذه الخطوة بعد أن ارتأت أن جودة الصور الملتقطة بعدسات هواتف Pixеl 5 مع الميزة المذكورة لا تلبي التطلعات المرجوة منها".

وينصح الخبراء مستخدمي هواتف Pixel الراغبين بالحفاظ على ميزة "التصوير الفلكي" في هواتفهم بعدم تحميل تحديث Google Camera 8.1 في أجهزتهم، والذي أطلقته غوغل في ديسمير الجاري.

وتشير بعض التسريبات إلى أن غوغل بدأت بإزالة بعض الميزات من هواتف Pixel لتلمح لمحبي أجهزتها أنها ستطلق جيلا جديدا كليا من الهواتف مجهزا بالعديد من الميزات المرغوبة.
المصدر: وكالات
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