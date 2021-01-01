"مايكروسوفت" تكشف عن اختراق متسلّلين لأنظمتها!

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأميركية العملاقة، أمس الخميس، عن اختراق مجموعة من القراصنة لأنظمتها الإلكترونية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة قولها إنّ مجموعة التسلل الإلكتروني، التي اخترقت أنظمة شركة "سولارويندز"، استطاعت اختراق "مايكروسوفت"، والوصول إلى بعض شيفرات المصادر.

وأوضحت الشركة في منشور أنّ التحقيقات التي أجرتها كشفت عن عيوب في "عدد صغير من الحسابات الداخلية".وأشارت إلى أن أحد هذه الحسابات جرى استخدامه في الوصول إلى شيفرة المصدر في بعض مواقع التخزين.وبيّن منشور الشركة أن الحساب لم يكن مزوداً بإمكانية مراقبة أي شيفرة تخص "مايكروسوفت".وذكرت الشركة أنّها لم تعثر على ما يدل على أن الاختراق وصل إلى "خدمات الإنتاج أو بيانات العملاء".وأظهر التحقيق حتّى الآن أنه لم يتم العثور أيضاً على أي مؤشرات على أن أنظمة الشركة تم استخدامها من أجل الهجوم على شركات أخرى.