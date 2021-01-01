تكنولوجيا وعلوم

"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)

Lebanon 24
01-01-2021 | 18:00
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أعلنت شركة "شاومي" (Xiaomi) الصينية عن بدء طرح النسخ الاختبارية لأنظمة تشغيل هواتفها الجديدة، وأشارت إلى أنّ النسخ بصيغها التجريبية والنهائية ستصل إلى العديد من نماذج هواتفها تباعا.
 
وبحسب ما ذكر موقع "ixbit"، فإنّه خلال الكشف عن نسخة "MIUI 12.5" التجريبية لأنظمة التشغيل أشار الخبراء في "Xiaomi" إلى أنّ هذه النسخة ستختبر معها برمجيات ستساعد على زيادة أمن البيانات في الهواتف، كما ستقلل من معدلات استهلاك الطاقة ومعدلات ضغط البيانات على معالجات الهواتف وذواكر وصولها العشوائي، وستجعل الأجهزة تعمل بشكل أسرع، فضلاً عن أنها تحوي خلفيات تفاعلية جديدة بميزات إضافية.
 
وأوضح الخبراء أن النسخ التجريبية العامة من أنظمة "MIUI 12.5" ستصل في بادئ الأمر لهواتف "Xiaomi Mi 11" و"Mi 10" و"Mi 10 Pro" و"Mi 10 Extreme Commemorative Edition" منتصف أو أواخر كانون الثاني، أما النسخ النهائية الثابتة فستظهر قبل نهاية الربع الأول من 2021.
 
وتتوفر النسخ التجريبية الأولية من الأنظمة المذكورة حالياً لعدد محدود من مستخدمي هواتف "MI 9" و"Mi 10" و"Mi 10 Pro" وهواتف "Redmi" بمختلف نماذجها بما فيها "NOTE" و"K30".
 
 
المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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