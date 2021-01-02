قريباً.. "مايكروسوفت" تطرحُ إصداراً جديداً من نظام ويندوز 10

من المقرر أن تطلق شركة "مايكروسوفت" إصداراً جديداً من نظام ويندوز 10 مطلع العام الجاري 2021.ووفقاً للتقارير، فإنّ النظام الجديد سيحمل اسم "10x"، ويمكن تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل الجديد كلياً من وضع الاستعداد بسرعة فائقة.وجرى تصميم هذا النظام في البداية للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، إلا أن "مايكروسوفت" طوّرته ليكون مناسباً للأجهزة ذات الشاشة الواحدة.ويأتي هذا النظام مع سلسلة من الميزات أولها ميزة "التشغيل الفوري"، فضلاً عن ميزة وضعية الاستعداد الحديثة، التي تتيح للجهاز تنزيل البيانات في وضعية النوم، على غرار الهاتف الذكي القادر وتنزيل رسائل البريد الإلكتروني والحصول على تحديثات الوسائط الاجتماعية أثناء وضعية النوم، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.كذلك، سيحتوي نظام التشغيل الجديد على قائمة "ابدأ" من دون مربعات حية ومركز عمل جديد مصمم لإجراءات أسرع.