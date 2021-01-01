من بينها "نتفليكس".. 5 تطبيقات حققت نجاحاً باهراً في العام 2020





فمع العمل عن بُعد، ومع إجراءات التباعد الإجتماعي، لعبت التطبيقات الإلكترونية دوراً محورياً في ربط الناس مع بعضهم البعض، كما ساهمت في تسهيل الأعمال التي انتقلت إلى المنازل بدلاً من المكاتب.



وفي ما يلي، قائمة بأبرز التطبيقات التي حققت نجاحاً باهراً في العام 2020



زووم شهد العام 2020 الكثير من الأحداث بسبب جائحة فيروس "كورونا" التي أدت إلى الكثير من التغييرات. ورغم الآثار السلبية لهذه الأزمة الصحية التي ضربت دول العالم اقتصادياً ومالياً وصحياً واجتماعياً، فقد ساهمت جائحة "كورونا" في بروز تطبيقات إلكترونية بقوّة خلال العام 2020، وشكّلت عاملاً أساسياً خلاله.فمع العمل عن بُعد، ومع إجراءات التباعد الإجتماعي، لعبت التطبيقات الإلكترونية دوراً محورياً في ربط الناس مع بعضهم البعض، كما ساهمت في تسهيل الأعمال التي انتقلت إلى المنازل بدلاً من المكاتب.وفي ما يلي، قائمة بأبرز التطبيقات التي حققت نجاحاً باهراً في العام 2020

قبل العام 2020، كان "زووم" تطبيقاً خاصاً بالشركات، ويكلف العملاء 14.95 دولاراً وما فوق شهرياً لاستخدام الخدمة للاتصال، وكان هناك إصدار مجاني، لكنه لم يتم استخدامه كثيراً.

أما الآن، يستخدم معظم الأشخاص "زووم" مجاناً، وشهد التطبيق معدل استخدام عالي للغاية، وبات يضمّ اليوم أكثر من 300 مليون مستخدم يومياً، في حين أنه كان يضم 10 ملايين مستخدم يومياً فقط في أيلول 2019.



ويقول دان آيفز المحلل في "Wedbush Securities:" "معظم المستهلكين حول العالم لم يسمعوا عن تطبيق Zoom قبل العام 2020، ولكنه الآن أصبح من الأشياء الضرورية مثل: الطعام والماء من أجل العمل والدراسة والتواصل مع العائلة".



واتساب

وهو من التطبيقات البازرة، وشهد نمواً كبيرا خلال عام 2020، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من ملياري مستخدم حول العالم خلال شهرشباط 2020، كما وصل عدد الرسائل المرسلة عبره إلى 100 مليار رسالة يومياً في نهاية شهر تشرين الأول 2020.

كذلك، كان واتساب هو التطبيق غير المخصص للألعاب الأكثر تنزيلاً في جميع أنحاء العالم خلال شهر تشرين الثاني 2020، مع ما يقرب من 58 مليون عملية تثبيت، وكانت البلدان التي حصلت على أكبر عدد من عمليات تثبيت التطبيق خلال هذه الفترة هي الهند بنسبة 30% من إجمالي التنزيلات، ونيجيريا بنسبة 10%.



إنستغرام

يعدّ "انستغرام" أحد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شيوعاً بين الجيل "Z" وجيل الألفية، لذلك من الممكن أن يُطلق على هذا العقد اسم "عقد إنستغرام". فقد مرت 10 سنوات فقط منذ إطلاق هذا التطبيق في العام 2010، ولكنه الآن بات يتميز بتأثير كبير جداً على المستخدمين، والعلامات التجارية.

ويتخطى عدد مستخدمي "إنستغرام" مليار مستخدم نشيط شهرياً، كما يتخطى عدد مستخدمي قصص "إنستغرام" 500 مليون مستخدم يومياً.



ومع هذا، يستخدم "إنستغرام" للأعمال التجارية أكثر من 25 مليون شركة في جميع أنحاء العالم، ويقوم أكثر من 200 مليون مستخدم لـ"إنستغرام" بزيارة حساب تجاري واحد على الأقل يومياً.

وخلال العام 2020، قامت "إنستغرام" بدعم التطبيق بالعديد من المميزات مثل: دمج تطبيق مسنجر مع خدمة التراسل الخاصة بتطبيق "إنستغرام" للعمل من خلال منصة واحدة، مما يتيح للمستخدم إرسال الرسائل واستقبالها دون الحاجة إلى تنزيل كلا التطبيقين في هاتفه.



وخلال شهر آب 2020، جرى إطلاق ميزة "Reels"، ثم أضيفت علامة تبويب تُسمى "Shop" تتيح للمستخدمين التسوق من داخل التطبيق بسهولة.



يشار إلى أن "انستغرام" هو أحد التطبيقات التابعة لشركة "فيسبوك".

نتفليكس

شهدت خدمات بث الفيديو انتشاراً واسعاً خلال عام 2020 بسبب بقاء الناس في منازلهم وإغلاق دور السينما، وكان أهمها خدمة "Netflix" التي تمتلك أكثر من 195 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم اعتباراً من الربع الثالث من العام 2020.

ويعود فضل هذا النجاح إلى ما المكتبة الضخمة التي تقدمها "نتفليكس"، والتي تشمل البرامج التلفزيونية الحصرية والأفلام الأصلية التي لا تجدها في أي منصة أخرى للبث، كما قامت خلال العام برفع أسعار خطط الاشتراك.



بالإضافة إلى ذلك؛ وصل معدل تنزيل تطبيق (Netflix) خلال يومي 5 و 6 أيلول 2020 فقط إلى ما يقرب من 3.6 مليون عملية تثبيت على مستوى العالم، بزيادة قدرها 200% في عطلة نهاية الأسبوع وفقاً للتقديرات الأولية من Sensor Tower.



تطبيق Teams من مايكروسوفت

طرحت شركة مايكروسوفت تطبيق "Teams" لمكالمات الفيديو خلال عام 2017، وكانت تستهدف به المؤسسات، ولكن مع بداية حائجة فيروس كورونا أتاحته للجميع، وخلال عام 2020 ارتفع معدل استخدامه بشكل كبير حيث وصل إلى 44 مليون مستخدم نشيط يومياً بحلول آذار 2020، ثم وصل إلى 75 مليون مستخدم نشيط يومياً بحلول نيسان 2020.

وفي تشرين الأول 2020، أعلنت شركة مايكروسوفت أن تطبيق "Teams" لديه أكثر من 115 مليون مستخدم نشيط يومياً، كما زاد عدد المؤسسات التي تستخدمه من 50,000 في العام 2017 إلى 500,000 في العام 2020.