مركبة ثورية تتحول إلى 10 أنواع من السيارات

كشفت شركة إلكترك براندز عن eBussy وهي مركبة كهربائية يمكن أن تأتي بأشكال مختلفة، بما في ذلك حافلة، عربة نقل، وشاحنة صغيرة، باستخدام ملحقات معيارية.
ووفقاً لموقع الشركة التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، فإن تصميم eBussy يتمحور حول مبدأ قطع الليغو، باستخدام سلسلة من ملحقات الهيكل لإنشاء مركبة متعددة الاستخدامات.
وتأتي المركبة بأحد خياري الهيكل، أحدها قياسي والآخر مخصص للطرقات الوعرة، ويمكن للعملاء اختيار أحد أنماط الهيكل العشرة التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه، سواء كانت عربة نقل أو شاحنة قلابة أو شاحنة صغيرة أو حافلة.
ويتم تشغيل محرك المركبة الذي يعمل بنظام الدفع الرباعي بواسطة مقصورتين للبطارية، وتأتي كل سيارة مع 88 مجموعات من بطاريات الليثيوم أيون القابلة للإزالة، والتي توفر طاقة تبلغ 10 كيلو واط / ساعة، ويمكن ترقية الحزمة إلى 24 بطارية توفر بعد ذلك 30 كيلوواط / ساعة، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.
وتمنح الألواح الشمسية والمحركات الكهربائية المركبة المزودة بنظام استعادة الطاقة مدى يصل إلى 124 ميلًا يوميًا مع حزمة من 8 بطاريات.
يمكن بعد ذلك تمديد النطاق بدون شحن ولكن مع استخدام البطاريات الكاملة والألواح الشمسية إلى أكثر من 373 ميلًا يوميًا باستخدام حزمة 24 بطارية.
وتقول الشركة إن eBussy يمكنها تحقيق أقصى مدى يصل إلى 497 ميل، ومع ذلك، فإن تقدير المدى ينخفض إذا كانت السيارة تحمل حمولة ثقيلة.
ويمكن أن تصل منصة المركبة إلى 56 ميلاً في الساعة، كما أن لديها حوالي 738 رطلاً من عزم الدوران.
ويبلغ طولها 12 قدم وعرضها 5.4 قدم وارتفاعها بين 6.2 و 6.7 قدم.
وهناك 10 أشكال مختلفة للمركبة، وهذا يشمل "الحافلة"، التي تحتوي على وحدات المقصورة الخلفية والصندوق الخلفي، ويصل سعرها إلى 23،080 دولار مع الهيكل القياسي، أو 25،436 دولار مع هيكل الطرق الوعرة.
وهناك أيضًا خيار لشاحنة قلابة مع وحدة متوسطة يمكن أن تنقلب للخلف ومنصة ولوحات جانبية، وبسعر 26،260 دولا للهيكل القياسي، أو 28،616 دولار لهيكل الطرق الوعرة.
ويمكن للمركبة أيضًا أن تتحول إلى هياكل نقل والعديد من أشكال شاحنات البيك أب، بما في ذلك واحدة بسقف قابل للتحويل.
ومع ذلك، فإن خيار الهيكل الذي يختلف كثيرًا عن الوحدات التسع الأخرى هو العربة، وهي مدخل المركبة إلى قسم سيارات الكارافان.
وتأتي العربة مع ثلاجة وتلفزيون ومنطقة جلوس يمكن تحويلها إلى سرير وخزان مياه عذبة ومغسلة.
ويبلغ سعر شاحنة التخييم هذه 33.946 لكلا النموذجين القياسي وهيكل الطرقات الوعرة.
واعتماداً على الوحدة المستخدمة، تحتوي السيارة على حجم تحميل يصل إلى 187 قدم مربعة.