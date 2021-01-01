مركبة ثورية تتحول إلى 10 أنواع من السيارات

كشفت شركة إلكترك براندز عن eBussy وهي مركبة كهربائية يمكن أن تأتي بأشكال مختلفة، بما في ذلك حافلة، عربة نقل، وشاحنة صغيرة، باستخدام ملحقات معيارية.





وتأتي المركبة بأحد خياري الهيكل، أحدها قياسي والآخر مخصص للطرقات الوعرة، ويمكن للعملاء اختيار أحد أنماط الهيكل العشرة التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه، سواء كانت عربة نقل أو شاحنة قلابة أو شاحنة صغيرة أو حافلة. ووفقاً لموقع الشركة التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، فإن تصميم eBussy يتمحور حول مبدأ قطع الليغو، باستخدام سلسلة من ملحقات الهيكل لإنشاء مركبة متعددة الاستخدامات.وتأتي المركبة بأحد خياري الهيكل، أحدها قياسي والآخر مخصص للطرقات الوعرة، ويمكن للعملاء اختيار أحد أنماط الهيكل العشرة التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه، سواء كانت عربة نقل أو شاحنة قلابة أو شاحنة صغيرة أو حافلة.

ويتم تشغيل محرك المركبة الذي يعمل بنظام الدفع الرباعي بواسطة مقصورتين للبطارية، وتأتي كل سيارة مع 88 مجموعات من بطاريات الليثيوم أيون القابلة للإزالة، والتي توفر طاقة تبلغ 10 كيلو واط / ساعة، ويمكن ترقية الحزمة إلى 24 بطارية توفر بعد ذلك 30 كيلوواط / ساعة، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

وتمنح الألواح الشمسية والمحركات الكهربائية المركبة المزودة بنظام استعادة الطاقة مدى يصل إلى 124 ميلًا يوميًا مع حزمة من 8 بطاريات.