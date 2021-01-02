لإنترنت سريع.. إليكك أفضل الراوترات التي يمكنك شراؤها في 2021

يلعب الراوتر دوراً هاماً في الحصول على إشارة واي فاي قوية وعرض ترددي مناسب، لذلك من الضروري البحث عن أفضل راوتر لتحقيق هذا الغرض.وفي ما يلي مجموعة من أفضل الراوترات التي يمكنك شراؤها في عام 2021، بحسب موقع سي نت:TP-Link Archer AX6000أفضل راوتر لتشغيل واي فاي 6، ونجح بشكل أساسي في اختبارات الأداء، حيث قدم أفضل سرعات نقل قصوى على الإطلاق، بالإضافة إلى نطاق ممتاز وزمن انتقال منخفض. وظهر هذا الطراز لأول مرة بسعر 350 دولار، لكن سعره الآن وصل إلى 270 دولار.Nest Wifiبفضل السرعة اللاسلكية الممتازة والإعدادات البسيطة وعناصر التحكم في التطبيقات المفيدة وسهلة الاستخدام، كان هذا الجهاز أفضل اختيار لأجهزة التوجيه الشبكي خلال السنوات الثلاث الماضية. والجيل الثاني من نيست واي فاي هو جهاز شبكي أسرع وبأسعار معقولة وسهل الإعداد والاستخدام.Netgear Orbi dual-band, AC1200نظام Netgear Orbi الجديد الصديق للميزانية يبرز اختيار قيمة واضحة لإشارة واي فاي في فئة الشبكة، وبسعر 150 دولار، فهو جهاز غير مكلف، ويواكب الأجهزة السابقة في اختبارات السرعة، وبالمقارنة مع Nest و Eero. وسجل Netgear Orbi أسرع متوسط سرعة قصوى من مسافة قريبة.Netgear Orbi 6 triband, AX6000بسعر يبدأ من 700 دولار، يعتبر إصدار واي فاي 6 Netgear Orbi أغلى بكثير من الإصدار ثنائي النطاق المذكور أعلاه، بسرعات تبلغ 289 ميغابت في الثانية، وقد لا تبدو هذه السرعات مناسبة للبعض بالنسبة لجهاز بهذا السعر، لكنه يبقى واحداً من أفضل رواترات واي فاي في الوقت الحالي.Asus ZenWiFi AXقد لا يكون هذا الجهاز بسرعة Netgear Orbi AX6000 لكن جهاز Asus ZenWiFi AX حقق سرعات قريبة بسعر اقل، حيث يبلغ سعر الجهاز 450 دولار، وستحصل على كل ما تحصل عليه من جهاز Netgear بما في ذلك منفذ WAN متعدد الوظائف ونطاق توصيل مخصص للحفاظ على عمليات الإرسال بين جهاز التوجيه والقمر الصناعي منفصلة عن حركة مرور الشبكة.Asus RT-AX86Uتعد أجهزة توجيه الألعاب بأداء عالٍ وزمن انتقال منخفض أمراً هاماً لعشاق ألعاب الفيديو، وليس من غير المألوف العثور عليها تباع مقابل 300 دولار أو حتى 400 دولار. وبسعر 250 دولار، يقدم جهاز التوجيه Asus RT-AX86U ميزات جيدة مقابل هذا السعر. وبغض النظر عن ميزات الألعاب، يوفر الجهاز دعماً كاملاً لشبكات واي فاي 6، مع سرعات قوية ومستقرة ونطاق جيد.