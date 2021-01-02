تكنولوجيا وعلوم

تجنبا لغضب الصين.. أبل تحذف 46 ألف تطبيق من متجرها

Lebanon 24
02-01-2021 | 12:00
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حذفت شركة "أبل" الأميركية عشرات آلاف التطبيقات من متجرها الصيني بالتزامن مع حلول العام الجديد، حسب ما كشف موقع "أبل إنسايدر".

وأوضح المصدر أن العدد الإجمالي للتطبيقات المحذوفة وصل إلى نحو 46 ألف، معظمها من الألعاب.
وتتضمن التطبيقات التي تم حذفها، بعض الألعاب الشهيرة مثل Assassin’s Creed Identity و كرة السلة NBA 2K20.
ورجح الموقع أن قرارات الحذف قد تكون صدرت بناء على طلب من السلطات الرسمية في الصين.

وكانت الصين قد أقرت قانونا قبل سنوات يفرض على كل لعبة للهواتف الذكية الحصول على ترخيص رسمي قبل السماح بطرحها على متاجر التطبيقات.
كما تفرض القوانين الصينية حظرا على الشركات الأجنبية ببيع ألعابها مباشرة للمستخدمين، بل يجب عليها التعاون مع شركة محلية.
وبحسب الأرقام المتداولة، فإن أبل حذفت العام المنصرم نحو 94 ألف تطبيق من متجرها الرسمي الخاص بالصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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