15
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
16
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"واتس آب" يحطم رقماً قياسياً
Lebanon 24
02-01-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف موقع "Daily mail" البريطاني أنه تم إرسال أكثر من 100 مليار رسالة عبر تطبيق التراسل الفوري "واتس آب"، ليلة رأس السنة.
ولفت إلى أن هذا العدد الكبير من الرسائل في نفس اليوم، يعد أكثر من أي يوم آخر في تاريخ هذا التطبيق، حيث أنه من بين هذا الكم الهائل من الرسائل الافتراضية، كان هناك أكثر من 12 مليار صورة.
ويمثل الرقم القياسي ارتفاعا جديدا في شعبية التطبيق، حيث يستمر في الانتشار حول العالم وفقا للـ"Daily mail".
وبحسب الموقع البريطاني، استحوذ البريطانيون على أكثر من 900 مليون رسالة، بينما بلغت نسبة الرسائل المبعوثة من الهنود، أكثر من 20 مليار رسالة، حيث لفت الموقع إلى أن الترحيب بالعام الجديد والدخول في عقد جديد قد يجعل من الصعب كسر الرقم القياسي لعدد الرسائل في يوم واحد بالمستقبل، مع احتمالية أن تكون ليلة رأس السنة الجديدة 2020 مرشحة محتملة.
وقالت شركة "واتس آب": "كما تعلمون، احتفل الناس في جميع أنحاء العالم ببدء هذا العقد مع الأصدقاء والعائلة، ولكن العديد منا الذين لم يتمكنوا من الاحتفال مع أحبائهم شخصيا، ولجأوا إلى هواتفهم لمشاركة أمنياتهم بالعام الجديد مع الآخرين".
وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن تكون الرسائل بالأغلب، معايدات وتهنئة، إلا أن "واتس آب" لا يمكنه تأكيد محتوى الرسائل، بسبب التشفير التام بين الأطراف.
من جانبها أوضحت شركة "واتس آب" قائلة: "يضمن التشفير التام بين الأطراف في واتس آب، أنك أنت والشخص الذي تتواصل معه، الوحيدين اللذين بإمكانكما قراءة ما يتم إرساله، وليس باستطاعة أحد آخر قراءة ذلك، ولا حتى واتس آب".
وأضافت: "بالرغم من ذلك، من العدل أن نفترض أن عددا كبيرا جدا من الرسائل المرسلة في الـ31 من كانون الأول، كانت أمنيات بسنة جديدة سعيدة".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب حفل ليلة رأس السنة؟
Lebanon 24
ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب حفل ليلة رأس السنة؟
13:30 | 2021-01-02
02/01/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان وكورونا.."الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ "!
Lebanon 24
لبنان وكورونا.."الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ "!
15:18 | 2021-01-02
02/01/2021 03:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فرق الدولار وسوء تنظيم.. لهذا "تفلتت" الامور في حفل "الهيلتون"
Lebanon 24
فرق الدولار وسوء تنظيم.. لهذا "تفلتت" الامور في حفل "الهيلتون"
17:46 | 2021-01-02
02/01/2021 05:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يفجع عائلة نهلا وألكو داوود
Lebanon 24
الحزن يفجع عائلة نهلا وألكو داوود
15:00 | 2021-01-02
02/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء
10:33 | 2021-01-02
02/01/2021 10:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2021-01-02
الذكاء الاصطناعي.. كيف أصبحت الوجوه المزيفة سلاحاً خادعاً واسع النطاق؟
21:00 | 2021-01-02
خبير تقني أميركي: خلال 10 سنوات ربما يكون العمل بتقنية الـ"أفتار"
15:00 | 2021-01-02
الأرض على موعد مع ظاهرة تساقط مئات النيازك
12:00 | 2021-01-02
تجنبا لغضب الصين.. أبل تحذف 46 ألف تطبيق من متجرها
09:00 | 2021-01-02
لإنترنت سريع.. إليكك أفضل الراوترات التي يمكنك شراؤها في 2021
06:00 | 2021-01-02
قريباً.. "مايكروسوفت" تطرحُ إصداراً جديداً من نظام ويندوز 10
فيديو
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
18:00 | 2021-01-01
03/01/2021 05:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
15:00 | 2021-01-01
03/01/2021 05:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
12:00 | 2021-01-01
03/01/2021 05:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact