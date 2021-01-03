تكنولوجيا وعلوم

"هواوي" تخطط لإطلاق سلسلة "MATE 50" برقاقة "KIRIN 9010"

Lebanon 24
03-01-2021 | 06:00
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كشفت تسريبات حديثة عن خطط شركة "هواوي" الصينية لدعم هواتف "MATE 50" من خلال إصدار الشركة القادم من رقاقات المعالج المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر والتي تنطلق بعنوان "KIRIN 9010".

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "GIZ"، فقد كانت شركة "هواوي" قد كشفت عن رقاقات "Kirin 9000" منذ بضعة أشهر، والتي تتضمن كلاً من رقاقتي "Kirin 9000" و"Kirin 9000E"، حيث دعمت هذه الرقاقات سلسلة "Mate 40".
 
ويؤكد مصدر التسريبات أنّ الجيل القادم من رقاقات المعالج المميزة ينطلق بعنوان "KIRIN 9010"، على أن يظهر للمرة الأولى في سلسلة "MATE 50".

ومن المتوقع وفقاً لخطط "هواوي" أن تبدأ الشركة في إنتاج الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر في الربع الأخير من هذا العام.

وأشارت التقارير السابقة إلى أن سلسلة "Mate 40" ستكون أخر إصدارات "هواوي" المميزة بمعالجات Kirin 9000، كما أكدت التقارير على أن "هواوي" ستتوقف عن إنتاج معالجات "Kirin" نتيجة لنقص الإمدادات من موردي الشركة، بينما أشار مصدر التسريبات إلى أن "هواوي" ستدعم سلسلة "P50" القادمة بمعالج "Kirin 9000".

يذكر أن التوقعات تشير أيضاً إلى إستعدادات كل من "سامسونغ" و"كوالكوم" لإنتاج الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر بحلول نهاية هذا العام، كما تعمل ابل أيضاً على تطوير رقاقة بدقة تصنيع 3 نانومتر والتي ترتكز على عملية تصنيع "TSMC"، إلا أنها تنطلق رسمياً في 2022.
 
المصدر: وكالات
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