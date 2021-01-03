تكنولوجيا وعلوم

5 استخدامات لمحرك أقراص "USB" قد لا تعرفونها!

Lebanon 24
03-01-2021 | 12:00
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يستخدم محرك أقراص "USB" عادة لأداء العديد من الوظائف الشائعة، مثل: نقل الملفات بين الحواسيب أو كوحدة لنسخ الملفات احتياطيًا، ولكن هناك استخدامات أخرى له في بعض الوظائف، مثل: مفتاح أمان لفتح الحاسوب وقفله، بالإضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى التي يعرضها موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وفي ما يلي 5 استخدامات لمحرك أقراص "USB" قد لا تعرفوها:
 
1- استخدم محرك أقراص USB لفتح الحاسوب أو قفله
 
إذا لم تتمكن من شراء أحد مفاتيح الأمان المادية، فيمكنك استخدام محرك الأقراص كمفتاح أمان بدلًا من ذلك، كل  ما عليك فعله هو تنزيل أداة "PREDATOR" المجانية في محرك أقراص "USB" لتحويله إلى مفتاح أمان.
 
حيث تحول أداة "PREDATOR" محرك أقراص "USB" إلى جهاز تحكم في الوصول لفتح الحاسوب أو قفله بسهولة، حيث يشبه استخدام وظيفة القفل في الحاسوب، لكن ليس عليك كتابة كلمة المرور في كل مرة، فعندما تترك الحاسوب قم بفصل محرك الأقراص وسيتم قفل الحاسوب، وعند العودة قم بتوصيله مرة أخرى وسيتم إلغاء قفل الحاسوب.

2- تشغيل التطبيقات المحمولة
عادة عند استخدام تطبيق ما في حاسوبك فيجب عليك تثبيته أولًا، ولكن بدلًا من ذلك إذا توفر للتطبيق نفسه إصدار محمول فيمكنك استخدام محرك أقراص "USB" لتشغيله في أي حاسوب، حيث يمكن تنزيل التطبيقات المحمولة، مثل: المتصفح والبريد الإلكتروني والمراسلة في محرك الأقراص وتشغيلها مباشرة بدون الحاجة إلى تثبيت مثل هذه التطبيقات في كل مرة.

ويعتبر حلّ مفيد بشكل خاص إذا كنت حريصًا على الاحتفاظ بمجموعة مختارة من التطبيقات في متناول اليد لاستخدامها في أي حاسوب تجده أمامك، مثل: المكتبة أو مقهى الإنترنت، حيث يمكن توصيل محرك الأقراص بالحاسوب والبدء مباشرة باستخدام التطبيق بدون الحاجة إلى تثبيته أولًا.
 
3- حفظ نسخ احتياطية لمحتويات القرص 
إذا كنت تستخدم محرك الأقراص لأغراض عديدة، فقد يكون من المفيد إجراء نسخ احتياطي لمحتويات القرص في الحاسوب، وأسهل الطرق للقيام بذلك هو من خلال استخدام أداة "Win32 Disk Imager" لمستخدمي نظام التشغيل "ويندوز".

وكل ما عليك فعله هو زيارة موقع الأداة عبر هذا الرابط، ثم تثبيت الأداة في حاسوبك وتشغيلها، ثم إدخال محرك أقراص "USB" وتحديد وجهة واسم الملف، ثم الضغط على خيار "قراءة" (Read) لنسخ محتويات القرص الموجود في الحاسوب.

4- تثبيت أي نظام تشغيل تقريبًا
يمكن استخدام محرك الأقراص "USB" القابل للتمهيد لتثبيت أي نظام تشغيل في حاسوبك، وهي طريقة شائعة جدًا لتثبيت نظام "ويندوز"، حيث يمكن لمستخدمي "ويندوز 10" إنشاء قرص "USB" قابل للتمهيد باستخدام أداة "مايكروسوفت" المخصصة لذلك.
 
ومن ثم في حالة وجود مشكلة في نظام التشغيل، يمكن استخدام محرك أقراص "USB" لاستعادة نظام التشغيل "ويندوز 10" أو حتى إعادة تثبيته من جديد، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تثبيت جميع أنواع أنظمة التشغيل المستندة إلى "Linux" من محرك الأقراص مباشرة.

5- تخزين وثائق السفر المهمة
إذا كنت تسافر كثيرًا، ولتجنب مشكلة فقدان أمتعتك التي تحتوي على وثائقك المهمة، يمكنك استخدام محرك الأقراص الخاص بك للاحتفاظ بنسخة من هذه الوثائق وإبقائها معك بشكل دائم، ومن ثم ستتمكن من تجاوز أي مشكلة طارئة مع الموظفين من خلال تزويدهم بالمعلومات الضرورية حول شخصك ريثما يُعثر على حقائبك.
 
 
 
 
 
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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