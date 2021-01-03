تكنولوجيا وعلوم

"فولكس فاغن" تكشف عن نموذج "روبوت" لشحن السيارات الكهربائية!

Lebanon 24
03-01-2021 | 15:00
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كشفت شركة "فولكس فاغن" عن نموذج أولي لـ"روبوت" يمكنه التنقل بين السيارات، التي تعمل بالطاقة الكهربائية، لإعادة شحن بطارياتها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تم تصميم "الروبوت" ذاتي التحكم بالكامل بحيث يمكنه التجول والتنقل بسهولة وبتحكم ذاتي كامل في مناطق انتظار السيارات باختلاف طبيعتها.

الروبوت "آر تو دي تو"
ويسحب "الروبوت"، المقرّر طرحه بالأسواق خلال عام 2021، حزمة بطاريات لاستخدامه في إعادة شحن أي مركبة متوقفة، ويطلب من سائقها فتح غطاء مقبس الشحن، ثم يقوم "الروبوت" بتوصيل القابس وفصله بمجرد اكتمال الشحن.
 
واستوحى مصممو "فولكس فاغن" النموذج الأولي من نظام شحن تم اعتماده في عام 2019، مع تزويده بأعين وامضة كبيرة ويصدر ضوضاء تشبه "الروبوت" الفضائي "R2-D2"، وهو شخصية خيالية تظهر في سلسلة أفلام "حرب النجوم".
 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة التابعة لمجموعة "فولكس فاغن"، توماس شمول، إن "وجود البنية التحتية للشحن في كل مكان هو، ولا يزال، عاملًا رئيسيًا في نجاح التنقل الكهربائي".

طلبات الشحن عبر تطبيق إلكتروني
ويعد "روبوت" الشحن الذي صممته فولكس فاجن هو مجرد واحد من عدة طرق، ولكن يتميز بالكثير من الخصائص التي تجعل استخدامه عمليًا للغاية، حيث يمكن تنشيط "روبوت" الشحن عبر تطبيق على الهاتف الذكي بعدما يقوم السائق بإيقاف سيارته في منطقة معينة.

وتتم عملية الشحن بالكامل بدون أي تدخل بشري ويمكن إكمالها لعدة مركبات في وقت واحد. وبمجرد شحن بطارية السيارة بالكامل، يقوم الروبوت بشكل مستقل بجمع وحدة تخزين الطاقة المتنقلة ويعيدها إلى محطة الشحن المركزية.
 
وأوضح شمول أنّ فكرة "الروبوت" تهدف إلى تقليل أي احتياجات "لأعمال بناء لتوفير نقاط ثابتة لإعادة شحن بطاريات السيارات الكهربائية، وفي نفس الوقت يقلل التكلفة المحتملة".
 
 
المصدر: العربية
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