تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تجهّز مفاجأة لعشاق هواتفها.. الموعد في 14 الجاري! (فيديو)

Lebanon 24
04-01-2021 | 15:00
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كشفت تقارير صحافية عالمية أنّ شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تجهز أولى مفاجآتها لعام 2021 لكل عشاق هواتفها.
 
ونشرت "سامسونغ" مقطع فيديو، يظهر نيتها الكشف عن هاتف ذكي جديد يوم 14 كانون الثاني الجاري، من دون الإعلان عن هويته، وذلك خلال مشاركتها في معرض المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية الأميركي في لاس فيغاس.
 
لكنّ موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أكّد أنّ المفاجأة ستكون سلسلة هواتف "غلاكسي إس 21" و"غلاكسي إس 21 ألترا" و"غلاكسي إس 21 بلس".
 
وربما ستكون تلك الهواتف أيضاً بجانب سماعات "سامسونغ غلاكسي بودز" الجديدة.

وتقول "سامسونغ" في دعوتها: "على مدار العام الماضي، احتلت تكنولوجيا الهاتف المحمول مركز الصدارة في الحياة اليومية حيث يعمل الناس عن بُعد ويقضون المزيد من الوقت في المنزل".

وتابعت الشركة الكورية الجنوبية: "الانتقال السريع إلى عالم الجوّال أولاً يجلب معه الحاجة إلى أجهزة يمكنها تحويل الحياة اليومية إلى تجربة غير عادية."

وكانت تسريبات حديثة قد كشفت مواصفات هواتف "غلاكسي إس 21" المنتظر، وانتشرت تسريبات لصور الهاتف الجديد، عبر موقع "تويتر"، والتي استعرضت تصميم الهاتف من الجهة الأمامية والخلفية، كما يظهر الهاتف في الصور الحية قيد التشغيل.
 
وأوضحت التسريبات أن سامسونغ تقدم الإصدارات الجديدة من سلسلة "غالاكسي إس 21"، برقاقة معالج "Exynos 2100"، أو برقاقة "سناب دراغون 888"، في سوق الولايات المتحدة وكوريا.

وأضافت التسريبات أنّ الهاتف الجديد يدعم ذاكرة عشوائية 8 غيغا بايت رام.
 
المصدر: سبوتنيك

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