تكنولوجيا وعلوم

بدون تدخّل بشري.. إنجازٌ كبير لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة! (فيديو)

Lebanon 24
04-01-2021 | 18:00
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كشفت شركة "تسلا" الأميركية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية عن إنجاز كبير حققته سياراتها ذاتية القيادة.

ونشرت الشركة الأميركية، مقطع فيديو، يظهر إكمال سيارة "تسلا" ذاتية القيادة رحلة كاملة من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، بدون أي مساعدة تقريباً.

وأوضح مقطع الفيديو الذي نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنّ سيارة "تسلا" قادت خلال الطريق بالكامل من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس، وكان الاستثناء الوحيد في الرحلة، هو بعد الوصول إلى لوس أنجلوس، حيث قرر السائق تولي زمام الأمور لتجنب حطام كبير كان على الطريق.
 
وتعتبر تلك هي أول رحلة مسجلة للقيادة الذاتية الكاملة، التي يتم إكمالها من دون أي تدخل بشري على الإطلاق.

ونجحت سيارة "تسلا" ذاتية القيادة في اختبارات عديدة طوال الطريق، خاصة أنها واجهت تحدياً أكثر صرامة على الجليد وفي المناطق الأكثر دفئاً في كاليفورنيا، مستفيدة بمستشعرات "ليدار" وأجهزة المستشعرات الأخرى لتجنب الاصطدامات.
المصدر: سبوتنيك
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