تكنولوجيا وعلوم

أبل تتراجع عن حذف برنامج اتهمته بالترويج للمخدرات

Lebanon 24
04-01-2021 | 23:00
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تراجعت شركة أبل عن تحذيرها بحذف تطبيق "أمفيتامين" Amphetamine من متجر تطبيقاتها لأجهزة الماك، وذلك بعد اتهامها للتطبيق بانتهاك سياسات ومعايير المتجر.

و"أمفيتامين" من التطبيقات الشهيرة على "متجر ماك"، وتم تحميله نحو 432 ألف مرة، ويتم استخدامه لجعل حواسيب الماك في كامل أدائها بكفاءة عالية، لوقت معين يحدده المستخدم.
 
"الترويج للمخدرات"
وكانت أبل أرسلت الأسبوع الماضي تحذيراً إلى مطوّر التطبيق، ويليام جاستافسون، بأن اسم برنامجه وتصميم شعاره، ينتهكان سياسات أبل في ما يتعلق بتشجيع تعاطي المواد المحظورة، لافتة إلى أن التطبيق سيتم إزالته في 12 يناير الجاري، إذا لم يتم تغيير اسمه وشعاره، وفقاً لما نشره جاستافسون في مدونة على موقع التطوير الشهير GitHub.

وقال جاستافسون، رداً على تحذير أبل: "كما لمادة الأمفيتامين من استخدامات قانونية لجعل البشر أكثر تيقظاً وانتباهاً، كذلك التطبيق الخاص بي، يمكنه جعل أجهزة الماك متيقظة بشكل قانوني أيضاً".

مواجهة قوية
وقدّم مطور التطبيق طلباً لأبل لإعادة النظر في قرارها، كما أنشأ دعوة على موقع Change.org ليحشد دعماً جماهيرياً لمطالبة الشركة الأميركية بترك تطبيقه على متجرها، وبالفعل حصدت دعوته على 500 توقيع بشكل سريع، وتراجعت أبل وتواصلت معه وقررت قبول طلب إعادة النظر، وأعلنت استمرار وجود التطبيق على متجرها.
 
وقال جاستافسون، على تويتر، إنه جرى تواصل أكثر من مرة بينه وبين فريق التقييم لدى أبل بخصوص تطبيقه خلال الفترة الماضية، ولكنه لم يتم تصعيد الأمر أبداً، لذلك ما زال يتعجب من سبب هذا التصعيد غير المبرر هذه المرة.
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