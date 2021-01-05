تكنولوجيا وعلوم

أبل تعيد النظر في حظر تطبيق بمتجرها بسبب اسمه

Lebanon 24
05-01-2021 | 06:00
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قررت شركة "آبل" الأميركية إعادة النظر في حظر أحد تطبيقات متجرها بسبب اسمه.

وتراجعت "آبل" عن قرار كان من شأنه أن يحذف تطبيق من على المتجر الخاص بتطبيقات حواسب "ماك" في 12 كانون الثاني الجاري، والذي يحمل اسما مستوحا من الأدوية "أمفيتامين"، بحسب موقع "إنغادجيت".

ويقوم تطبيق "أمفيتامين" بمنع حواسب "ماك" من البقاء في وضع السكون وجعلها دائما في وضع نشط ويقظ.

ورأت "آبل" أن تطبيق "أمفيتامين" وبسبب اسمه يحرض على تعاطى المخدرات والمواد الممنوعة، وأرسلت تحذيرا للمطورين بأنها ستزيل التطبيق إذا لم يتم تغيير اسمه، على الرغم من أن التطبيق متوافر في المتجر منذ عام 2014 ويتم الترويج له بشكل طبيعي.
 
لكن رد رد مالك التطبيق، ويليام جوستافسون، على اتهامات شركة "آبل" بأن الأمفيتامين لا يشجع على استخدام العقاقير المحظورة لأنه دواء قانوني موصوف في الولايات المتحدة، ولم تكن هناك أي محاولات من جانبه لتمجيده من خلال التطبيق، وفقا لموقع "ماك رومرز".

كما أشار جوستافسون إلى أنه من الناحية الموضوعية، فإن كلمة الأمفيتامين وهى اسم التطبيق لا يشجع على تناول الأمفيتامين بشكل غير مسؤول أو غير قانوني أو ترفيهي، كما لفت إلى أنه كان يشير إلى الاسم على التطبيق بصورة مجازية وبمعناه الطبي فقط.
المصدر: سبوتنيك
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