"إنستغرام" تختبر تقنية جديدة لأجهزة سطح المكتب!

كشفت تقارير صحافية عالمية أنّ موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" يختبر حالياً تقنية جديدة مخصّصة لأجهزة سطح المكتب.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنّ "إنستغرام" يختبر تقنية جديدة لتصفح "القصص" بصورة أسهل كثيراً على نسخة "سطح المكتب".

وستظهر "القصص" على شكل "دائرة" بدلاً من الظهور في مربّع واحد، فيما تمّ جعل الانتقال سهلاً وبنقرة واحدة فقط.



وقال مسؤولو "إنستغرام" إن الاختبار سيكون متاحاً لمجموعة صغيرة من مستخدمي التطبيق، على أن يتم توفيره على نطاق أوسع في موعد لاحق.