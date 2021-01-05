مزايا خفية لم تكن تعلم أن بإمكانك استخدامها مع هاتف HUAWEI Y7a

تستمر هواوي في تقديم أفضل ما لديها ونحن لا شك نحبّ ذلك! يعمل هاتف HUAWEI Y7a الذي تم إطلاقه مؤخرًا على ترقية الهواتف ذات الفئة الابتدائية من خلال تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge، وبطارية كبيرة طويلة الأمد، وكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي وشاشة ضخمة مبهرة بالإضافة إلى ميزات رائعة تجعل حياتك أسهل بكثير! هُنا، سنسلط الضوء على بعض الحيل المخفية التي لم تكن تعلم أنه يمكنك الاستفادة منها مع هاتف HUAWEI Y7a الجديد.

لا داعي للقلق بشأن الطاقة

عندما تعيش حياتك لا تريد التغاضي عن أي لحظة بسبب طاقة البطارية أو أوقات الشحن، فلقد أدركت هواوي ذلك جيداً مع هاتف HUAWEI Y7a! إذ تمنحك البطارية الكبيرة التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة (القيمة النموذجية) القدرة على اللعب والبث المباشر والمشاركة على مواقع التواصل الإجتماعي، طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة شحن هذه الكمية الكبيرة من الطاقة في وقت أقل، بفضل شاحن HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط -تكفي 10 دقائق فقط من الشحن، ويمكن أن تدوم لمدة ساعتين1 من تشغيل الفيديو دون انقطاع



كاميرات مرنة تلبي جميع احتياجاتك

لا أحد يريد صورة ضبابية وغير واضحة، صحيح؟ في الجزء الخلفي من هاتف HUAWEI Y7a، توجد كاميرا رباعية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل: تتيح لك الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل التقاط صور واضحة بجودة تشبه الملصقات وتباين عالٍ. تتيح لك الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل التقاط معالمك المفضلة دون الحاجة إلى ترك أي تفاصيل وراءك. تعمل كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل جنبًا إلى جنب مع الكاميرا الرئيسية لتوفر لك صورًا تنقش بتأثيرات نابضة بالحياة. أخيرًا، ستفاجئك كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بتفاصيل في الصور عن قرب لا يمكنك رؤيتها بالعين المجردة! علاوة على ذلك، يعمل إعداد الكاميرا هذا بطريقة رائعة في الليل.



إيماءات رائعة لحياة ذكية

يعمل هاتف HUAWEI Y7a على واجهة مستخدم EMUI 10.1. إنها ليست سهلة الاستخدام فحسب، ولكنها تأتي مع مجموعة من الميزات الذكية والرائعة، مثل إيماءة لقطة الشاشة من هواوي Huawei’s knuckle Screenshot Gesture التي تجعل التقاط لقطات الشاشة ممتعة وفعالة. فهي لا تدعم فقط نقرة إصبع واحدة للحصول على لقطة شاشة، بل إنها تدعم أيضًا لقطات الشاشة متعددة الأشكال أو المقطعية. يمكنك أيضًا التمرير سريعًا للحصول على لقطة شاشة لصور أطول أو النقر المزدوج لتسجيل الشاشة، مما يجعل مشاركة ما يرونه أسهل من أي وقت مضى. يعد تعدد المهام أمرًا سهلاً وممتعًا على HUAWEI Y7a بفضل لوحة الحافة التي يمكن الوصول إليها عن طريق التمرير من يسار أو يمين الشاشة. ما عليك سوى سحب التطبيق الذي تريده إلى وسط الشاشة لتمكين تقسيم الشاشة متعدد المهام. قد تجد أيضًا أنه من السهل التبديل من الشاشة المنقسمة إلى النافذة العائمة لتحريك شيئين في وقت واحد! هل التقطت بعض الصور الجميلة مؤخرًا، وتريد إنشاء صورة مجمعة لها؟ ليست هناك حاجة لتنزيل تطبيق لذلك! يأتي هاتف HUAWEI Y7a مزودًا بميزة Smart Collage تختار نموذجًا لك تلقائيًا وتوصي به. شارك صورك بشكل أسرع من أي وقت مضى دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات تحرير تابعة لجهات خارجية.



ابق على اطلاع حتى الآن من شاشتك الرئيسية

يعد البقاء على اتصال بالعالم أمرًا مهمًا، كما أن امتلاك التطبيقات المناسبة للقيام بذلك أمر أساسي. يمكنك استخدام أداة البحث الجديدة على HUAWEI Y7a - Petal Search، بوابة مفتوحة لمليون تطبيق يمكن استخدامها للبحث بسرعة عما تحتاجه، ليس فقط الأخبار والصور ومقاطع الفيديو، ولكن أيضًا التطبيقات المدرجة في متجر HUAWEI AppGallery ومصادر أخرى، مباشرة من شاشتك الرئيسية المريحة. يوفر لك متجر HUAWEI AppGallery مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية للاختيار من بينها، بالإضافة إلى وسائط ترفيه عالية الجودة على HUAWEI Video و HUAWEI Music و HUAWEI Reader2. عندما تعيش حياتك لا تريد التغاضي عن أي لحظة بسبب طاقة البطارية أو أوقات الشحن، فلقد أدركت هواوي ذلك جيداً مع هاتف HUAWEI Y7a! إذ تمنحك البطارية الكبيرة التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة (القيمة النموذجية) القدرة على اللعب والبث المباشر والمشاركة على مواقع التواصل الإجتماعي، طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة شحن هذه الكمية الكبيرة من الطاقة في وقت أقل، بفضل شاحن HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط -تكفي 10 دقائق فقط من الشحن، ويمكن أن تدوم لمدة ساعتين1 من تشغيل الفيديو دون انقطاعلا أحد يريد صورة ضبابية وغير واضحة، صحيح؟ في الجزء الخلفي من هاتف HUAWEI Y7a، توجد كاميرا رباعية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل: تتيح لك الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل التقاط صور واضحة بجودة تشبه الملصقات وتباين عالٍ. تتيح لك الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل التقاط معالمك المفضلة دون الحاجة إلى ترك أي تفاصيل وراءك. تعمل كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل جنبًا إلى جنب مع الكاميرا الرئيسية لتوفر لك صورًا تنقش بتأثيرات نابضة بالحياة. أخيرًا، ستفاجئك كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بتفاصيل في الصور عن قرب لا يمكنك رؤيتها بالعين المجردة! علاوة على ذلك، يعمل إعداد الكاميرا هذا بطريقة رائعة في الليل.إيماءات رائعة لحياة ذكيةيعمل هاتف HUAWEI Y7a على واجهة مستخدم EMUI 10.1. إنها ليست سهلة الاستخدام فحسب، ولكنها تأتي مع مجموعة من الميزات الذكية والرائعة، مثل إيماءة لقطة الشاشة من هواوي Huawei’s knuckle Screenshot Gesture التي تجعل التقاط لقطات الشاشة ممتعة وفعالة. فهي لا تدعم فقط نقرة إصبع واحدة للحصول على لقطة شاشة، بل إنها تدعم أيضًا لقطات الشاشة متعددة الأشكال أو المقطعية. يمكنك أيضًا التمرير سريعًا للحصول على لقطة شاشة لصور أطول أو النقر المزدوج لتسجيل الشاشة، مما يجعل مشاركة ما يرونه أسهل من أي وقت مضى. يعد تعدد المهام أمرًا سهلاً وممتعًا على HUAWEI Y7a بفضل لوحة الحافة التي يمكن الوصول إليها عن طريق التمرير من يسار أو يمين الشاشة. ما عليك سوى سحب التطبيق الذي تريده إلى وسط الشاشة لتمكين تقسيم الشاشة متعدد المهام. قد تجد أيضًا أنه من السهل التبديل من الشاشة المنقسمة إلى النافذة العائمة لتحريك شيئين في وقت واحد! هل التقطت بعض الصور الجميلة مؤخرًا، وتريد إنشاء صورة مجمعة لها؟ ليست هناك حاجة لتنزيل تطبيق لذلك! يأتي هاتف HUAWEI Y7a مزودًا بميزة Smart Collage تختار نموذجًا لك تلقائيًا وتوصي به. شارك صورك بشكل أسرع من أي وقت مضى دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات تحرير تابعة لجهات خارجية.يعد البقاء على اتصال بالعالم أمرًا مهمًا، كما أن امتلاك التطبيقات المناسبة للقيام بذلك أمر أساسي. يمكنك استخدام أداة البحث الجديدة على HUAWEI Y7a - Petal Search، بوابة مفتوحة لمليون تطبيق يمكن استخدامها للبحث بسرعة عما تحتاجه، ليس فقط الأخبار والصور ومقاطع الفيديو، ولكن أيضًا التطبيقات المدرجة في متجر HUAWEI AppGallery ومصادر أخرى، مباشرة من شاشتك الرئيسية المريحة. يوفر لك متجر HUAWEI AppGallery مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية للاختيار من بينها، بالإضافة إلى وسائط ترفيه عالية الجودة على HUAWEI Video و HUAWEI Music و HUAWEI Reader2.

هذه ليست سوى عدد قليل من الحيل المخفية التي ربما لم تكن تعلم بوجودها على هاتف HUAWEI Y7a الجديد. مع شحن فائق السرعة وبطارية كبيرة وكاميرا متعددة الاستخدامات ومجموعة من الميزات الرائعة؛ ليس هناك الكثير لنقوله غير أنه عليك ان تختبره بنفسك!