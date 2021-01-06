تكنولوجيا وعلوم

ابتكار جهاز لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في تحريك الأذرع

Lebanon 24
06-01-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-781332-637454725376037353.jpg
Doc-P-781332-637454725376037353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ابتكر 4 شبان مغاربة بينهم فتاة، جهازا لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في حركات الذراع من أداء المهام اليومية.

وبدأ الشبان مشروعهم انطلاقا من غلاء الأجهزة التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على تحريك أطرافهم، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.

وقال المبتكرون إن الجهاز الروبوتي الجديد من شأنه أن "يعالج النقص في الأجهزة المساعدة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحركة حول العالم".
 
وأوضحوا أن الهدف من الجهاز هو "تقديم حل تقني أفضل لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في الحركة، وتطوير نوع جديد من الهيكل الخارجي لتسهيل القيام بمهام الحياة اليومية".

وتوقعوا أن يساهم جهازهم في جعل المغرب من الدول المنتجة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي عموما، وفي مجال الصحة بشكل خاص.

ونقل الموقع عن أنس مهدوبي، قائد الفريق والمختص بابتكار هذا الروبوت، أن "المشكلة الرئيسية التي يعاني منها بعض المرضى تتمثل في اعتمادهم على الغير أثناء القيام بالأعمال المنزلية الأساسية، كالحصول على أدوات النظافة واستعمالها، وجلب الماء أو الطعام".

ومضى مستدركا: "هذا هو ما دفع فريقنا إلى تركيز طاقته لحل هذه المشاكل".

وأشار مهدوبي إلى أن "الحركية تهمّ أيضا الأشخاص المصابين بالشلل النصفي، والشلل الدماغي، وغيرهما من الأمراض التي تجعل المرء غير قادر على استخدام أطرافه العليا بالشكل المطلوب، في الوقت الذي تبقى فيه الرعاية بعد العلاج والمساعدة المستمرة باهظة الثمن".

ويعتمد الجهاز على التأهيل الروبوتي ويمكن أن يحل محل التدريب البدني أو الترويض الطبي الذي يشرف عليه المعالج، حيث يساعد الجهاز على القيام بحركات متكررة ومكثفة، وبالتالي يساعد على العلاج بتكلفة معقولة، مع إمكانية تقييم مستوى التعافي الحركي كميًا عن طريق قياس القوة وأنماط الحركة، بحسب مهدوبي.

وأكد قائد الفريق المغربي أنه تم البدء بهذا الجهاز الخاص بحركة الأيادي، كخطوة أولى، نحو ابتكار أجهزة أخرى تهمّ كل الأطراف التي تصاب بالشلل في الجسم، من أجل مساعدة المرضى على استعادة قدراتهم الحركية.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2021-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2021-01-06
23:00 | 2021-01-05
21:00 | 2021-01-05
18:00 | 2021-01-05
15:40 | 2021-01-05
15:00 | 2021-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website