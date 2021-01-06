18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"واتسآب" يضيف 3 ميزات جديدة.. ما هي؟!
Lebanon 24
06-01-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" عن تحديثات تضيف لمستخدميه 3 مميزات جديدة.
وبحسب ما ذكر موقع "أخبار 24"، فإنّ التطبيق سيتيح خاصية وضع وقت لاختفاء الرسائل بعد 7 أيام، والبحث عن الملصقات الجديدة، بالإضافة إلى خاصية إضافة خلفيات جديدة.
يذكر أن ّتقارير إعلامية أشارت إلى أن واتساب سيشهد خلال عام 2021 تعديلات جديدة، وهي تسهيل عملية مشاركة الصور، والاشتراط على مستخدمي التطبيق الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة، وإمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب.
المصدر:
وكالات
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقفز في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته المستجدة
Lebanon 24
الدولار يقفز في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته المستجدة
08:34 | 2021-01-06
06/01/2021 08:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 28 دولاراً.. هذه مواصفات كمامة بن سلمان التي أثارت ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها 28 دولاراً.. هذه مواصفات كمامة بن سلمان التي أثارت ضجة (صورة)
08:00 | 2021-01-06
06/01/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب دولار السوق السوداء الى ارتفاع.. وهذا ما سجله بعد ظهر الاربعاء
Lebanon 24
لهذا السبب دولار السوق السوداء الى ارتفاع.. وهذا ما سجله بعد ظهر الاربعاء
15:54 | 2021-01-06
06/01/2021 03:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الإعلام تعمّم الكورونا!
Lebanon 24
وزيرة الإعلام تعمّم الكورونا!
06:21 | 2021-01-06
06/01/2021 06:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافاته مع الـ MTV.. جو معلوف مكان طوني خليفة في "الجديد"!
Lebanon 24
بعد خلافاته مع الـ MTV.. جو معلوف مكان طوني خليفة في "الجديد"!
09:00 | 2021-01-06
06/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
21:00 | 2021-01-06
إليكم مخاطر استخدام سماعات الأذن اللاسلكية
18:00 | 2021-01-06
"شاومي" تكشف عن هاتفها الجديد "Mi 11".. وهذه خصائصه!
12:00 | 2021-01-06
"تويتر" تستحوذ على تطبيق البودكاست الاجتماعي Breaker
09:00 | 2021-01-06
سامسونغ تفصح عن سلسلة "S21".. وتحدد الموعد
06:00 | 2021-01-06
ابتكار جهاز لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في تحريك الأذرع
23:00 | 2021-01-05
إليك أهم الأحداث العلمية المتوقعة في 2021
فيديو
سرقة مصرف على يد مسلح مقنع.. شاهدوا كيف دخل ونفذ العملية
Lebanon 24
سرقة مصرف على يد مسلح مقنع.. شاهدوا كيف دخل ونفذ العملية
09:00 | 2021-01-06
06/01/2021 22:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
15:00 | 2021-01-05
06/01/2021 22:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
21:00 | 2021-01-04
06/01/2021 22:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact