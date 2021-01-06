"واتسآب" يضيف 3 ميزات جديدة.. ما هي؟!

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" عن تحديثات تضيف لمستخدميه 3 مميزات جديدة.وبحسب ما ذكر موقع "أخبار 24"، فإنّ التطبيق سيتيح خاصية وضع وقت لاختفاء الرسائل بعد 7 أيام، والبحث عن الملصقات الجديدة، بالإضافة إلى خاصية إضافة خلفيات جديدة.يذكر أن ّتقارير إعلامية أشارت إلى أن واتساب سيشهد خلال عام 2021 تعديلات جديدة، وهي تسهيل عملية مشاركة الصور، والاشتراط على مستخدمي التطبيق الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة، وإمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب.