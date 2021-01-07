في استطلاع فرنسي لأبرز الابتكارات في آخر 20 عاما.. عمالقة التكنولوجيا يحتلون الصدارة

احتلت شركات التكنولوجيا العملاقة، "غوغل" (Google) و"آبل" (Apple) و"فيسبوك" (Facebook) و"أمازون" (Amazon)، المراكز الأولى في استطلاع رأي أجرته مؤسسة "أوبينيون وي" الفرنسية لفائدة صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien)، سألت فيه الفرنسيين عن أبرز الابتكارات التي غيّرت حياتهم في الأعوام الـ20 الماضية.ويرى الكاتب ماثيو بيلولي، في تقرير "لو باريزيان"، أن نتائج الاستطلاع تشير إلى تحوّل عميق داخل المجتمع، وانتقال من النموذج الاستهلاكي الذي ساد في القرن الـ20، وكان قائما على ترويج المنتج، إلى نموذج الخدمات الرقمية التي تركّز على إرضاء المستخدم.وحلّ محرك البحث غوغل في المركز الأول حسب نتائج الاستطلاع، يليه موقع التجارة الإلكترونية أمازون، ثم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في المركز الثالث.واحتلت شركة آبل، وهي الأقدم ضمن هذا الرباعي، المركز الرابع بفضل منتجها الرائد هاتف آيفون الذي تم تسويقه لأول مرة بالولايات المتحدة في حزيران 2007، وفي فرنسا في شهر تشرين الثاني من العام ذاته.ويقول فرانسوا درويل مؤلف كتاب "غافا نوميكس" الذي يتحدث عن الشركات التكنولوجية الأربع الكبرى، "أنا مدهوش جدا من أن يأتي آيفون في هذا الترتيب المتأخر، لأن الثورة الحقيقية هي ثورة شبكة الهاتف المحمول".ويضيف أن "معظم استخدامات التكنولوجيات الجديدة ترتبط حاليا بالهاتف الجوال، لكن الحقيقة هي أن هذا الجهاز أصبح متاحا وضروريا إلى درجة أن الناس ما عادوا يعدّونه ابتكارا جديدا".تساؤلات وانتقاداتحسب الاستطلاع، يحتل ستيف جوبز، مبتكر آيفون، مركزا متقدما في قائمة أكثر 15 شخصية مؤثرة في الأعوام الـ20 الماضية، فقد حلّ المدير التنفيذي السابق لشركة آبل في المركز السابع بحصوله على 13% من الأصوات.ويعلق درويل قائلا إن "أسطورة شركة آبل هي الأيقونة الأبرز في عالم الابتكار.. لقد مثلّت النموذج الذي يُحتذى به". وفي المركز ذاته، حلّ مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي المؤسس لفيسبوك.ويرى درويل أن شركات التكنولوجيا العملاقة فهمت قوانين اللعبة مثل كثير من الشركات الرائدة الأخرى، وأصبحت تركّز على حل مشكلات المستهلك.من جانبه، يرى جان إيرفي لورينزي، رئيس دائرة الاقتصاديين الفرنسيين، أن نتائج الاستطلاع تثير كثيرا من الأسئلة بسبب تجاهل عدد من الابتكارات العلمية الرائدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، مثل القلب الصناعي الذي طوّرته شركة كارما.ويقول الكاتب إن مثل هذه الانتقادات أصبحت تمس شركات التكنولوجيا حتى في بلدها الأصلي الولايات المتحدة، إذ يتهمها كثيرون بإساءة استغلال نفوذها وعرقلة الابتكار.الأثر الوحيد من ابتكارات القرن الماضيويوضح الاستطلاع حجم الصعوبات التي تواجهها التجارة التقليدية في ظل صعود التجارة الإلكترونية في السنوات الماضية، ويؤكد درويل أن أمازون أحدثت ثورة هائلة في طرق البيع والتوزيع.كما تظهر نتائج الاستطلاع أن منصات البث الرقمي، مثل "نتفليكس" (Netflex) و"سبوتيفاي" (Spotify) أصبحت تحتل مكانة متقدمة لدى المستهلك الفرنسي، وهو الأمر الذي التي عززته إجراءات الحجر الصحي.أما الشيء الوحيد الذي ورد في الاستطلاع من آثار ابتكارات القرن الـ20، ولا يزال يفرض وجوده في عالم الابتكار الرقمي كما يقول درويل، فهو السيارة، لكن بشكلها الحديث، أي السيارة الكهربائية.