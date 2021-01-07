كيف يمكن الاستفادة من مخلّفات ورق الأناناس في تصميم "الدرونز"؟

ابتكر باحثون من ماليزيا طريقة لتحويل الألياف الموجودة في أوراق الأناناس، التي يتم التخلص منها عادةً، لصنع مادة قوية يمكن استخدامها لبناء هياكل الطائرات المسيّرة بدون طيار "درونز".



وبحسب ما أورد موقع "مزمز"، فإنّ الفريق الذي يشرف عليه البروفيسور محمد سلطان، في جامعة "بوترا" الماليزية، يقوم بإيجاد استخدامات مستدامة لمخلفات الأناناس الناتجة عن المزارعين في منطقة هولو لانغات.

وقال البروفيسور في تصريح له خلال ورشة عمل "إننا نحوّل ورقة الأناناس إلى ألياف يمكن استخدامها في تطبيقات الفضاء، وذلك عبر اختراع طائرة مسيّرة"، موضحاً أنّ "الطائرات المسيّرة المصنوعة من المواد المركبة الحيوية تمتاز بنسبة قوة إلى وزن أعلى من تلك المصنوعة من الألياف الاصطناعية، كما أنها أرخص وأخف وزنًا وأسهل في التخلص منها".



وأفاد سلطان بأنه "إذا تعرضت الطائرة المسيّرة لأضرار، فمن الممكن دفن الإطار في الأرض ليتحلل في غضون أسبوعين"، لافتا إلى أنّ "النموذج الأولي للطائرات المسيّرة تمكّن من الطيران على ارتفاع نحو 1000 متر، والبقاء في الهواء لمدة 20 دقيقة تقريبًا".

ويأمل فريق البحث في إنشاء طائرة مسيّرة أكبر لاستيعاب الحمولات الأكبر، بما في ذلك أجهزة استشعار الصور، للأغراض الزراعية وعمليات التفتيش الجوية، في حين يأمل المزارعون أن يشجع مشروع الطائرات المسيّرة على المزيد من الابتكار لإيجاد استخدامات للنفايات، وزيادة الدخل عن طريق بيع المخلفات الزراعية، حيث كانوا يحرقون أوراق الأناناس ما يؤدّي لتلوث الهواء.