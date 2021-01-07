تكنولوجيا وعلوم

"Earin" تكشف عن سماعة "A-3" اللاسلكية المميزة.. وهذا سعرها!

Lebanon 24
07-01-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-781851-637456132388469327.jpg
Doc-P-781851-637456132388469327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت "Earin" عن سماعتها اللاسلكية "A-3"، التي تتميز بتصميم مفتوح، وهي الجيل الثالث من سماعات "Earin"، والتي تتوفر في الربع الأول بسعر 199 دولار.

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "إنغادغيت" التقني، فإنّ سماعة "Earin A-3" اللاسلكية تتميّز بتصميم صغير الحجم ومفتوح، يدعم الإستماع إلى الموسيقى وأيضاً الإستماع لمحيط المستخدم، ايضاً تدعم السماعة الإستماع إلى المكالمات مع خوارومية تدعم ميزة إلغاء الضوضاء السلبية، والتي تعمل على خفض ضوضاء الرياح، وفقاً لحاجة المستخدم.
 
من جانب أخر لا تدغم سماعة "Earin A-3" اللاسلكية ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تتضمن السماعة مشغلات 14.3مم، أيضاً تضم السماعة مكبرات صوتية بكفاءة أفضل بنسبة 20% من منافسيها.

أيضاً تتضمن السماعة اللاسلكية أدوات تحكم باللمس لتشغيل الموسيقى، وإستقبال المكالمات أو رفضها، كما تتضمن السماعات مقاييس للتسارع لتحديد إتجاه كل وحدة من السماعات.
 
كما تأتي سماعة "Earin A-3" بمستشعرات تشمل مستشعر لإستشعار قرب السماعة من الأذن، كما تدعم السماعة معايير "IP52" في مقاومة الماء والغبار، وتدعم السماعات عمر شحن يصل إلى 5 ساعات في سماعات الأذن، و30 ساعة عند إستخدام السماعات بشكل كامل مع الحافظة، كما تدعم حافظة السماعة ميزة الشحن اللاسلكي.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة "Earin A-3" اللاسلكية في الربع الأول من 2021 بسعر 199 دولار، إلا أن السماعات تتوفر فقط باللون الأسود.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2021-01-07
15:00 | 2021-01-07
12:00 | 2021-01-07
09:00 | 2021-01-07
06:00 | 2021-01-07
23:00 | 2021-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website