اليابان.. تطوير نظام للتعرف على الوجه حتى مع ارتداء الكمامة







ويحدد النظام ما إذا كان الشخص يرتدي قناعاً، وهو يدقق في الأجزاء التي لم يتم تغطيها مثل العيون ومحيطها، وذلك للتحقق من هوية الشخص، علماً أن المستخدمين يقومون بتسجيل صورة لوجههم في وقت مسبق. أطلقت شركة "إن إي سي" في اليابان نظاماً للتعرف على الوجه الذي يحدد هوية الأشخاص حتى عندما يرتدون أقنعة، وذلك تكيفاً مع الوضع الطبيعي الجديد بعدما أصبحت الكمامات عاملاً أساسياً من عوامل الحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.ويحدد النظام ما إذا كان الشخص يرتدي قناعاً، وهو يدقق في الأجزاء التي لم يتم تغطيها مثل العيون ومحيطها، وذلك للتحقق من هوية الشخص، علماً أن المستخدمين يقومون بتسجيل صورة لوجههم في وقت مسبق.



وتقول الشركة إن التحقق يستغرق أقل من ثانية واحدة، وتقول أن معدل الدقة يزيد عن 99.9%، وذلك وفقاً لوكالة "رويترز".



ويمكن استخدام النظام عند البوابات الأمنية في مباني المكاتب والمرافق الأخرى، إلا أن "إن إي سي" لم تكشف عن سعره.



وقال شينيا تاكاشيما ، مساعد مدير قسم المنصات الرقمية في "إن إي سي": "إنّ التعرف على الوجوه يعني عدم الاضطرار إلى إبراز بطاقة أمنية والتي يمكن أن تُفقد أو تُسرق، كما يساعد على منع انتشار الجراثيم من ملامسة الأسطح".



وقال: "أصبح التحقق من دون لمس أمراً بالغ الأهمية بسبب تأثير فيروس كورونا. للمضي قدماً، نأمل في المساهمة في تحقيق السلامة وراحة البال من خلال تعزيز الجهود في هذا المجال".