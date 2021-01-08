تكنولوجيا وعلوم

تحديث واتساب الجديد.. الآن اختياري وغدا إجباري!

Lebanon 24
08-01-2021 | 12:00
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عندما تفتح تطبيق واتساب للتواصل الفوري، تجد عبارة قصيرة في الأسفل هي: من فيسبوك.

وهذه العبارة موجودة في واجهة التطبيق منذ سنوات، بعدما استحوذت عليه شركة "فيسبوك" لكن هذه الجملة ستكون في غاية الأهمية بعد أسابيع قليلة.
وأفادت مواقع متخصصة بالتكنولوجيا بأن "واتساب" أجرى تحديثا تجريبيا على سياسة الخصوصية في التطبيق، سيجبر المستخدمين على مشاركة قدر كبير من بياناتهم مع فيسبوك.
وسيتم في البداية إبلاغ المستخدمين بالتغيير الجديد الذي طرأ على التطبيق، وسيطلب منهم قبول هذه السياسة الجديدة، التي ستخدل حيز التنفيذ في 8 شباط المقبل.

وبعد ذلك التاريخ، سيكون عليك قبول التحديث الجديد حتى تتمكن من استخدام "واتساب"، وإلا لن تتمكن من استعماله.
ومن المعلومات التي ستطلب من المستخدم: رقم هاتفك ومعلومات عن جهاز الهاتف المحمول وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك وغيرها من المعلومات.
وتعد هذه الخطوة انقلاب في موقف فيسبوك، الذي استحوذ على تطبيق التواصل الفوري مقابل 19 مليار دولار عام 2014.
وكان عملاق مواقع التواصل الاجتماعي قد تعهد في ما مضى أن بيانات مستخدمي "واتساب" ستظل منفصلة عن بيانات الشركة الأم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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