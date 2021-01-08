شركة "LG" تطرح تشكيلتها الجديدة من حواسيب "Gram"

أعلنت شركة "LG" عن تشكيلة 2021 من أجهزة الحواسيب المحمولة Gram، التي تتميز بالتصميم الجديد بالإضافة إلى بعض الترقيات الداخلية، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" الإلكتروني.وتقول الشركة أن الحواسيب المحمولة معتمدة على منصة "Intel Evo"، التي تهدف إلى المصادقة على أن الحاسوب المحمول يمكنه الحصول على عمر بطارية لا يقل عن 9 ساعات، والشحن السريع والاستيقاظ السريع من النوم.وتشتهرُ هذه التشكيلة من الحواسيب المحمولة بكونها خفيفة الوزن بشكل كبير، ويبلغ حاسوب "Gram 17" نحو 1.3 كلغ. ووفقاً لـ"LG"، فإنّ النماذج الصدفية الجديدة تتمتع بتصميم نحيف من الجوانب الـ4، وتحتل الشاشة نسبة 90%. ومع هذا، تقول الشركة أنها قامت بتكبير لوحة المفاتيح ولوحة اللمس لتوفير الراحة والكفاءة.وتتضمن جميع الحواسيب على معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر ويمكن أن تأتي مزودة برسومات Iris Xe أو رسومات UHD، وذاكرة الوصول العشوائي التي تصل إلى 16 غيغابايت، كما أنه لدى الأجهزة قارئات لبصمات الأصابع.وتحتوي النماذج بقياس 16 و 17 إنشاً على بطارية كبيرة بقوة 80 واط، وتقول "LG" أن هذه البطارية تستطيع تشغيل تلك النماذج لمدة تصل إلى 19.5 ساعة من دون توصيل، فيما تحتوي النماذج الأصغر على بطارية بقوة 72 واط.وفي السياق، قال جانغ إيك هوان، نائب الرئيس الأول لشركة "LG" ورئيس وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات في الشركة: "تواصل العلامة التجارية LG gram في رفع مستوى سوق الحواسيب المحمولة الفائقة النحافة والخفيفة الوزن لتكون مرادفًا لقابلية التنقل غير المسبوقة والأداء من الدرجة الأولى".وأضاف: "تمنح أحدث تشكيلة من حواسيب gram المستهلكين القدرة على الاستمتاع بالإنتاجية الأفضل وتجارب المشاهدة الغامرة أينما ذهبوا، وذلك بفضل التصميمات الأكثر أناقة ونسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10 مع الحفاظ على وزنه الخفيف".