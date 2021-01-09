"تسلا" تطرح النسخة الرياضية من سيارتها "Y".. وهذا هو سعرها!

كشفت شركة "تسلا" الأميركية المنتجة للسيارات الكهربائية عن النسخة الرياضية لسيارتها من طراز "Y"، بسعر يبدأ من 41990 دولاراً أميركياً.



وبحسب موقع "إلكتريك" المشهور بتغطيته الواسعة لمنتجات "تسلا"، تأتي النسخة الرياضية من السيارة بمحرك كهربائي خلفي واحد، بينما يتم تقديم النسخ الأكبر بمحرك مزدوج مع دفع رباعي.

وأضاف الموقع أنّه تم تحديد السرعة القصوى للنسخة الجديدة عند 217 كم في الساعة، كما يتم تحديد وقت التسليم المتوقع من أسبوعين إلى 5 أسابيع.

وإلى جانب الإصدار الجديد الأرخص من طراز "Y"، تتيح "تسلا" الفرصة لطلب صف ثالث من المقاعد مقابل زيادة قدرها 3000 دولار، لتصبح السيارة بـسبعة مقاعد، مع إمكانية طي الصفين الخلفيين باستخدام محرك كهربائي.



ويتوقع المحللون أن تنتج "تسلا" 523 ألف سيارة كهربائية (278 ألفاً من موديل 3، و245 ألفاً من موديل "Y" في عام 2021 في الصين وحدها، كما سيتم تصدير 100 ألف منها.