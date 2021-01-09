تكنولوجيا وعلوم

الشحن العكسي.. براءة اختراع من "آبل" لأجهزتها

Lebanon 24
09-01-2021 | 12:00
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كشف تقارير صحافية عن "براءة اختراع" لشركة "آبل" الأميركية، تمكن حاسبها المتنقل "ماك بوك"، من شحن جميع أجهزتها الأخرى مثل "آيفون" و"آيباد" وساعة "آي ووتش".
وبحسب ما نقل موقع "مزمز"، عن  موقع "باتينتلي آبل" المختص بأخبار الشركة، فإنّ براءة الاختراع الممنوحة للشركة من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركية، ستسمح بالقيام بشحن ثنائي الاتجاه أو "شحن عكسي".

وستتم عملية الشحن بوضع جهاز "آبل" مثل "آيفون"، على مسند راحة اليد لحاسوب "ماك بوك".
والفكرة وراء براءة الاختراع هذه هي السماح لشخص ما بزيادة شحن جهاز "آيفون" الخاص به، أثناء العمل على الكمبيوتر المحمول الخاص به، إذا ما نسي كابل الشحن الخاص به.
وتتوفر خاصية الشحن اللاسلكي العكسي بالفعل على عدد من أجهزة "أندرويد"، على الرغم من أن التكنولوجيا لا تزال في مهدها وهي حل منخفض الطاقة للغاية.
ولا تتوافق أجهزة "ماك بوك" حالياً مع تقنية الشحن اللاسلكي، لأنها مصنوعة من الألمنيوم، مما سيدفع "آبل" إلى إعادة تصميم أجهزتها بتقنية الشحن الجديدة، بحسب التقرير.
ومن المتوقع أن يكون الشحن عبر الكمبيوتر المحمول طريقة لزيادة بسيطة في شحن الهواتف، ولن يكون عملياً جداً لأن الطاقة التي سيوفرها الحاسوب لا تضاهي طاقة الكهرباء العادية.
المصدر: وكالات
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