بسرعة 17500 ميل في الساعة... ناسا تستعد لاختبار أقوى صاروخ في العالم





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قررت الوكالة اختبار المحرك، الذي يمكن أن تصل سرعته إلى 17500 ميل في الساعة، في وقت لاحق من هذا الشهر.



كما أكدت الوكالة أنه تم تصميم محرك "إس إل إس" ليكون العمود الفقري لبرنامج أرتميس، الذي سيُوصل أول امرأة إلى القمر في عام 2024، ويُوصل البشر إلى المريخ في ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين. أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية، استعدادها لاختبار أقوى محرك صاروخي في العالم، والمعروف باسم نظام الإطلاق الفضائي(SLS).ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قررت الوكالة اختبار المحرك، الذي يمكن أن تصل سرعته إلى 17500 ميل في الساعة، في وقت لاحق من هذا الشهر.كما أكدت الوكالة أنه تم تصميم محرك "إس إل إس" ليكون العمود الفقري لبرنامج أرتميس، الذي سيُوصل أول امرأة إلى القمر في عام 2024، ويُوصل البشر إلى المريخ في ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين.

وأضافت المحركات الأربعة الضخمة سيتم تثبيتها على الأرض خلال اختبار الإشعال المسمى "هوت فاير"، وهو الاختبار النهائي قبل إطلاق الرحلة التجريبية غير المأهولة في وقت لاحق من هذا العام.