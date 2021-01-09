شركة "غوغل" توقف تطبيق "بارلي" من متجرها

أوقفت شركة "غوغل" شبكة المحادثات الاجتماعية "بارلي" من متجر "بلاي ستور" الخاص بها، بسبب فشلها في إزالة "المحتوى الفظيع" من منصات "التعبير الحر".وتصمم شركة "بارلي" على القول بأنها "غير منحازة" على مواقع التواصل الاجتماعي وقد أثبتت شعبيتها لدى الأشخاص الممنوعين من "تويتر". حسبما نشرته الـ"بي بي سي" البريطانية.وقال الرئيس التنفيذي لتطبيق"بارلي" جون ماتزي: إنه "لن نرضخ للشركات ذات الدوافع السياسية وأولئك المستبدين الذين يكرهون حرية التعبير!".لكن "غوغل" قالت: إن "التطبيق فشل في إزالة المشاركات التي تحرض على العنف".ومن جهتها، حذرت شركة " آبل" أيضا شركة "بارلي" من أنها ستزيل التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بها إذا لم تمتثل لمتطلبات الإشراف على المحتوى.ومع ذلك ، قالت كل من" آبل" و"غوغل": إن "التطبيق فشل في الامتثال لمتطلبات الإشراف على المحتوى".