هل تعاني من الأرق؟ سماعات غير تقليدية للنوم بعمق

قد يواجه الكثيرون صعوبات في النوم، بسبب حساسيتهم للضوء أو الضوضاء التي قد تصدر من شخير الآخرين أو من الأصوات الخارجية، مما يدفعهم للجوء إلى تشغيل الموسيقى أو التأمل أو الاستماع إلى كتاب صوتي لمساعدتهم على النوم، لذا فقد تم تطوير سماعات غير تقليدية تساعد على النوم يمكن ارتداؤها على الجبين.





وتتميز هذه السماعات باختلافها عن السماعات العادية، إذ تتخذ شكل حزام رأس مصنوع من قماش مطاطي ناعم، ومزود بتقنية بلوتوث ومكبرات صوت مدمجة. عند ارتداء حزام الرأس، يمكن للمستخدم الاستماع للموسيقى دون أن يزعج الآخرين المتواجدين حوله. كما أن حزام الرأس هذا يتميز بأمانه بسبب عدم وجود أسلاك قد تتسبب في الالتفاف على أجزاء من وجه المستخدم وعنقه أثناء النوم.

مكبرات الصوت مدمجة داخل حزام الرأس، وتقع وحدة التحكم في مقدمة الحزام، لذا فهي مناسبة للذين ينامون على جانب الجسم.

وبحسب خبير السمع بين طومسون مؤسس شركة بيور تينتو، فإن العلاج الصوتي الذي يشمل صوت المروحة أو أصوات الطبيعة المسجلة، يمكن أن يساعد أولئك الذين يعانون من الأرق بسبب طنين الأذن.

ويشرح طومسون قائلاً: "يمكن لحزام الرأس تشغيل أصوات الاسترخاء بالقرب من أذنيك. هذا يخلق استجابة مهدئة في الجهاز العصبي اللاإرادي ويساعد على إعداد الجسم للنوم."

ونظرًا لأن حزام الرأس يستخدم تقنية البلوتوث، يمكن للمستخدم ارتداؤه للاستماع إلى البودكاست والموسيقى والتأملات المفضلة لديه. حتى أن بعض المستخدمين وجدوا أن حزام الرأس يمثل بديلاً أكثر راحة لسماعات الرأس التي يرتدونها عادةً أثناء التمرين، بحسب ما نقل موقع "إم إس إن" الإلكتروني.