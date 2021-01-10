متجر آبل حقق مبيعات بقيمة 64 مليار دولار في 2020

حقق متجر آبل App Store أكثر من 64 مليار دولار في عام 2020، وهي زيادة بنسبة 28 في المئة عن 50 مليار دولار المقدرة في عام 2019، وذلك وفقًا بحسب تحليل أجرته شبكة CNBC.

ويمثل هذا الرقم قدرًا جيدًا من النمو لمتجر آبل، وذلك بالنظر إلى أن الزيادة المقدرة بين عامي 2018 و 2019 كانت 3.1 في المئة فقط عندما حقق 48.5 مليار دولار في عام 2018.

ويشير الارتفاع إلى أن نمو مبيعات متجر آبل تسارع بقوة خلال جائحة فيروس كورونا، حيث لجأ الأشخاص إلى المنزل وقضوا المزيد من الوقت وأنفقوا المزيد من المال عبر التطبيقات والألعاب.