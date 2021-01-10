متجر آبل حقق مبيعات بقيمة 64 مليار دولار في 2020

حقق متجر آبل App Store أكثر من 64 مليار دولار في عام 2020، وهي زيادة بنسبة 28 في المئة عن 50 مليار دولار المقدرة في عام 2019، وذلك وفقًا بحسب تحليل أجرته شبكة CNBC.
ويمثل هذا الرقم قدرًا جيدًا من النمو لمتجر آبل، وذلك بالنظر إلى أن الزيادة المقدرة بين عامي 2018 و 2019 كانت 3.1 في المئة فقط عندما حقق 48.5 مليار دولار في عام 2018.
ويشير الارتفاع إلى أن نمو مبيعات متجر آبل تسارع بقوة خلال جائحة فيروس كورونا، حيث لجأ الأشخاص إلى المنزل وقضوا المزيد من الوقت وأنفقوا المزيد من المال عبر التطبيقات والألعاب.
ويشكل متجر آبل مجال النمو الأساسي للشركة، ويجري الحديث عن إيراداته بصفتها جزء من إيرادات قسم خدمات آبل، الذي أعلن عن مبيعات بلغت 53.7 مليار دولار في السنة المالية 2020، التي انتهت في شهر سبتمبر.
وأصبحت الأموال التي تجنيها شركة آبل من متجرها للتطبيقات نقطة بارزة لمنتقدي آبل الذين يجادلون بأن لديها الكثير من القوة.
وتتقاضى آبل نسبة 30 في المئة من المبيعات الرقمية من خلال منصتها، مع استثناءات قليلة، وغيرت الشركة حديثًا هيكلية الرسوم، وهي الآن تتطلب نسبة 15 في المئة من الشركات التي تولد أقل من مليون دولار في متجر التطبيقات.