تكنولوجيا وعلوم

تطبيقات شهيرة ستختفي من متجر غوغل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-01-2021 | 12:00
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من المقرر أن يشهد مستخدمو هواتف أندرويد الشهر المقبل إزالة بعض التطبيقات الشهيرة من متجر غوغل بلاي.
وفي المجمل، من المقرر إزالة 8 تطبيقات أندرويد من متجر غوغل بلاي في شباط القادم، ومن بينها تطبيق تم تنزيله أكثر من مليار مرة، في حين تم تنزيل التطبيقات الأخرى أكثر من 100 مليون مرة.
ومن بين التطبيقات التي ستتم إزالتها تطبيق CamScanner الذي حصل على تقييم 4.7 بناءً على أكثر من 3 ملايين تقييم. ولن تتم إزالة تطبيقات أندرويد الشائعة من متجر بلاي لجميع المستخدمين، ولكن بدلاً من ذلك سيتم حذفها من الإصدار الأميركي من سوق التطبيقات، وذلك بناءً على أمر تنفيذي جديد وقع عليه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال الأسابيع الأخيرة من ولايته.
ويدخل الأمر التنفيذي حيز التنفيذ في 19 شباط، أي بعد شهر تقريبًا من استلام الرئيس الجديد جو بايدن مقاليد السلطة.
ويقول الأمر "قامت الولايات المتحدة بتقييم أن عددًا من تطبيقات البرامج الصينية المتصلة تلتقط تلقائيًا كمية كبيرة من المعلومات من ملايين المستخدمين في الولايات المتحدة، بما في ذلك معلومات التعريف الشخصية الحساسة والمعلومات الخاصة".
التطبيقات المعنية هي: Alipay و CamScanner و QQ Wallet و SHAREit و Tencent QQ و VMate و WeChat Pay و WPS Office.
وفي عام عام 2018، تم وضع هواوي في القائمة السوداء لتجارة الكيانات الأميركية، مما يعني أن صانعي
P40 Pro لا يمكنهم تثبيت تطبيقات وخدمات غوغل المهمة على هواتفهم مباشرة.
وكان على هواوي الكثير من العمل للتكيف مع هذه العقوبات والمضي قدماً في إنشاء نظام التشغيل الخاص بها
HarmonyOS والذي سيظهر لأول مرة هذا العام لمنافسة أندرويد، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
 
المصدر: وكالات
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