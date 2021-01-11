18
o
بيروت
23
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"لينوفو" تطلق نظارات واقع افتراضي.. بـ"5 أرواح"!
Lebanon 24
11-01-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة "لينوفو" الصينية الرائدة نظارات واقع افتراضي جديدة ثورية وصفت بأنّها بـ"5 أرواح".
وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد أوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنّ نظارات "ثينك ريليتي أيه 3" للواقع الافتراضي، مزودة لأول مرة بـ 5 شاشات افتراضية.
ووصفت "لينوفو" تلك النظارات الذكية بأنها الأكثر "تقدماً وتنوعاً" في العالم، بحيث يمكنها استخدامها لتطبيقات التصور الثلاثي الأبعاد وسير العمل الموجه بالواقع المعزز.
كما أن تلك النظارات الذكية الجديدة تتميز بتصميمها القوي الأكثر متانة وأكثر أمانا في استخدامها.
وتعمل نظارات "لينوفو" للواقع الافتراضي بمعالج من إنتاج "كوالكوم" تحت اسم "سنابدراغون إكس آر 1 إس أو سي"، ويعرض 5 شاشات افتراضية بدقة 1080 بيكسل.
كما أنها مزودة بكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل يمكنها تصوير لقطات فيديو بدقة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى كاميرات "عين السمكة" المزودوجة لتتبع نطاق الغرفة.
ومن المتوقع أن تبدأ "لينوفو" في طرح نظاراتها الجديدة في منتصف عام 2021 الحالي.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
"الأعلى للدفاع" يرجئ اجتماعه ساعة.. وهذه تفاصيل الإقفال الشامل!
Lebanon 24
"الأعلى للدفاع" يرجئ اجتماعه ساعة.. وهذه تفاصيل الإقفال الشامل!
14:40 | 2021-01-11
11/01/2021 02:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تثبيت سعر الصرف على الـ 5 آلاف؟!
Lebanon 24
تثبيت سعر الصرف على الـ 5 آلاف؟!
10:30 | 2021-01-11
11/01/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبايا الزيارة المفاجئة.. ماذا قال اردوغان للحريري عن شمال لبنان؟
Lebanon 24
خبايا الزيارة المفاجئة.. ماذا قال اردوغان للحريري عن شمال لبنان؟
06:45 | 2021-01-11
11/01/2021 06:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يفضح كلام عون عن الحريري: "عمل تصاريح كاذبة وراح ع تركيا"!
Lebanon 24
فيديو يفضح كلام عون عن الحريري: "عمل تصاريح كاذبة وراح ع تركيا"!
18:30 | 2021-01-11
11/01/2021 06:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. كم بلغ ؟
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. كم بلغ ؟
09:32 | 2021-01-11
11/01/2021 09:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2021-01-11
نظام جديد يكشف هوية مرتدي أقنعة الوجه
21:00 | 2021-01-11
"إتش بي" تزيح الستار عن كمبيوتر محمول بقدرات شحن "استثنائية"
16:53 | 2021-01-11
4 أسباب تجعلك تود استكشاف HUAWEI FreeBuds 3i.. سماعات إلغاء الضجيج الشاملة من هواوي!
15:00 | 2021-01-11
كيف يمكنك مزامنة هاتف آيفون مع جهاز آيباد بسهولة؟
12:00 | 2021-01-11
تطبيقات شهيرة ستختفي من متجر غوغل.. إليكم التفاصيل
09:00 | 2021-01-11
لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟
فيديو
محمد صبحي يبكي بحرقة ويصف هادي الجيار بكلمات مؤثرة (فيديو)
Lebanon 24
محمد صبحي يبكي بحرقة ويصف هادي الجيار بكلمات مؤثرة (فيديو)
23:00 | 2021-01-11
11/01/2021 23:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يعود بفوز ثمين من ملعب "أودينيزي"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يعود بفوز ثمين من ملعب "أودينيزي"! (فيديو)
21:00 | 2021-01-11
11/01/2021 23:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بناء حاملة طائرات من الثلج في الصين! (فيديو)
Lebanon 24
بناء حاملة طائرات من الثلج في الصين! (فيديو)
18:00 | 2021-01-11
11/01/2021 23:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact