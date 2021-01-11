تكنولوجيا وعلوم

"إتش بي" تزيح الستار عن كمبيوتر محمول بقدرات شحن "استثنائية"

Lebanon 24
11-01-2021 | 21:00
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أزاحت شركة "HP" الأميركية الستار أخيرا عن مجموعة من أجهزتها الجديدة خلال معرض "سي إي إس" المقام حاليا في مدينة لاس فيغاس الأميركية، ويعتبر أكبر معرض عالمي تكنولوجي.

وكان من بين مفاجآت "إتش بي" كمبيوتر محمول يحمل اسم "إنفي 14"، والذي من أقوى ميزاته هو قدرته الاستثنائية في الشحن، إذ تزعم الشركة أن اختراعها الجديد يمنحك  ما يصل إلى 16.5 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة فقط، كما أن لديه خاصية "الشحن السريع" التي تشحن الجهاز  من 0 إلى 50% من السعة في نحو 30 دقيقة فقط، بحسب موقع "إنغادجيت".
 
ويمتلك كمبيوتر "إتش بي إنفي 14" مميزات أخرى، مثل شاشة عرض أكبر (14 بوصة) والتي تتيح مشاهدة أكبر بنسبة 11%، ومعالجات "إنتل كور" الجيل الـ11، وإنترنت اللاسلكي "واي فاي 6"، وقارئ بصمات الأصابع للحفاظ على الخصوصية، وكاميرا ويب بدقة 720 بيسكل، ومفتاح كتم صوت الميكروفون المخصص على لوحة المفاتيح.
كما يحتوي الجهاز على أداة "AI Noise Removal" التي تتخلص من ضوضاء الخلفية أثناء إجراء المكالمات أو تسجيل الصوت، وذاكرة وصول عشوائي  (رام) سعة 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين 256 غيغابايت.

من المفترض أن يصل أحدث إصدار من الكمبيوتر المحمول "إتش بي إنفي 14" في وقت لاحق من شهر كانون الثاني الجاري، والذي سيبدأ سعره من 999 دولارا أميركيا.
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