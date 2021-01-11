17
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
نظام جديد يكشف هوية مرتدي أقنعة الوجه
Lebanon 24
11-01-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجحت شركة "إن إي سي" اليابانية في إنتاج نظام ذكي قادر على كشف هوية أي شخص يرتدي قناع وجه.
ويعمل النظام على تحديد هوية الشخص الذي يرتدي قناعًا من خلال الأجزاء التي لم يتم تغطيتها، مثل: العيون والمناطق المحيطة بها، للتحقق من هوية الشخص، ويقوم المستخدمون بتسجيل صورة لوجههم سابقًا، حسبما ذكر موقع "ماشابل".
وصرح شينيا تاكاشيما، مساعد مدير قسم المنصات الرقمية في شركة "إن إي سي" بأنه: نمت الاحتياجات بشكل أكبر بسبب فيروس كورونا حيث استمرت حالة الطوارئ في العام الماضي لفترة طويلة، ولذا فقد قدمنا هذه التكنولوجيا إلى السوق.
وأوضح تاكاشيما أن تقنية التعرف على الوجه تعني عدم الاضطرار إلى إبراز البطاقة الأمنية، التي يمكن أن تُفقد أو تُسرق، كما تساعد التكنولوجيا الناس على تجنب ملامسة الأسطح في مجموعة من المواقف.
وتابع: "أصبح التحقق من دون لمس أمرا بالغ الأهمية بسبب تأثير فيروس كورونا، ونأمل في المساهمة في تحقيق السلامة وراحة البال من خلال تعزيز الجهود في هذا المجال".
وتقول الشركة إن التحقق يستغرق أقل من ثانية واحدة، وتزعم أن معدل الدقة يزيد عن 99.9 في المئة، ويمكن استخدام النظام عند البوابات الأمنية في مباني المكاتب والمرافق الأخرى.
ولم تكشف الشركة عن سعر النظام، لكنها تستهدف مبيعات بقيمة 100 مليار ين (970 مليون دولار) في السنة المالية 2021 لأعمالها المتعلقة بالقياسات الحيوية وتحليل الفيديو، التي تشمل أنظمة تكنولوجيا الوجه.
وقال تاكاشيما إنه بدأ بيع النظام الجديد في شهر تشرين الأول، ومن بين العملاء شركة "لوفتهانزا" والخطوط الجوية الدولية السويسرية.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
تثبيت سعر الصرف على الـ 5 آلاف؟!
Lebanon 24
تثبيت سعر الصرف على الـ 5 آلاف؟!
10:30 | 2021-01-11
11/01/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأعلى للدفاع" يرجئ اجتماعه ساعة.. وهذه تفاصيل الإقفال الشامل!
Lebanon 24
"الأعلى للدفاع" يرجئ اجتماعه ساعة.. وهذه تفاصيل الإقفال الشامل!
14:40 | 2021-01-11
11/01/2021 02:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبايا الزيارة المفاجئة.. ماذا قال اردوغان للحريري عن شمال لبنان؟
Lebanon 24
خبايا الزيارة المفاجئة.. ماذا قال اردوغان للحريري عن شمال لبنان؟
06:45 | 2021-01-11
11/01/2021 06:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا".. هل نقل وزير الصحة إلى مستشفى الساحل؟!
Lebanon 24
"كورونا".. هل نقل وزير الصحة إلى مستشفى الساحل؟!
21:28 | 2021-01-11
11/01/2021 09:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يفضح كلام عون عن الحريري: "عمل تصاريح كاذبة وراح ع تركيا"!
Lebanon 24
فيديو يفضح كلام عون عن الحريري: "عمل تصاريح كاذبة وراح ع تركيا"!
18:30 | 2021-01-11
11/01/2021 06:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
21:00 | 2021-01-11
"إتش بي" تزيح الستار عن كمبيوتر محمول بقدرات شحن "استثنائية"
18:00 | 2021-01-11
"لينوفو" تطلق نظارات واقع افتراضي.. بـ"5 أرواح"!
16:53 | 2021-01-11
4 أسباب تجعلك تود استكشاف HUAWEI FreeBuds 3i.. سماعات إلغاء الضجيج الشاملة من هواوي!
15:00 | 2021-01-11
كيف يمكنك مزامنة هاتف آيفون مع جهاز آيباد بسهولة؟
12:00 | 2021-01-11
تطبيقات شهيرة ستختفي من متجر غوغل.. إليكم التفاصيل
09:00 | 2021-01-11
لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟
فيديو
محمد صبحي يبكي بحرقة ويصف هادي الجيار بكلمات مؤثرة (فيديو)
Lebanon 24
محمد صبحي يبكي بحرقة ويصف هادي الجيار بكلمات مؤثرة (فيديو)
23:00 | 2021-01-11
12/01/2021 02:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يعود بفوز ثمين من ملعب "أودينيزي"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يعود بفوز ثمين من ملعب "أودينيزي"! (فيديو)
21:00 | 2021-01-11
12/01/2021 02:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بناء حاملة طائرات من الثلج في الصين! (فيديو)
Lebanon 24
بناء حاملة طائرات من الثلج في الصين! (فيديو)
18:00 | 2021-01-11
12/01/2021 02:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact