نظام جديد يكشف هوية مرتدي أقنعة الوجه

نجحت شركة "إن إي سي" اليابانية في إنتاج نظام ذكي قادر على كشف هوية أي شخص يرتدي قناع وجه.



ويعمل النظام على تحديد هوية الشخص الذي يرتدي قناعًا من خلال الأجزاء التي لم يتم تغطيتها، مثل: العيون والمناطق المحيطة بها، للتحقق من هوية الشخص، ويقوم المستخدمون بتسجيل صورة لوجههم سابقًا، حسبما ذكر موقع "ماشابل".

وصرح شينيا تاكاشيما، مساعد مدير قسم المنصات الرقمية في شركة "إن إي سي" بأنه: نمت الاحتياجات بشكل أكبر بسبب فيروس كورونا حيث استمرت حالة الطوارئ في العام الماضي لفترة طويلة، ولذا فقد قدمنا هذه التكنولوجيا إلى السوق.وأوضح تاكاشيما أن تقنية التعرف على الوجه تعني عدم الاضطرار إلى إبراز البطاقة الأمنية، التي يمكن أن تُفقد أو تُسرق، كما تساعد التكنولوجيا الناس على تجنب ملامسة الأسطح في مجموعة من المواقف.وتابع: "أصبح التحقق من دون لمس أمرا بالغ الأهمية بسبب تأثير فيروس كورونا، ونأمل في المساهمة في تحقيق السلامة وراحة البال من خلال تعزيز الجهود في هذا المجال".وتقول الشركة إن التحقق يستغرق أقل من ثانية واحدة، وتزعم أن معدل الدقة يزيد عن 99.9 في المئة، ويمكن استخدام النظام عند البوابات الأمنية في مباني المكاتب والمرافق الأخرى.ولم تكشف الشركة عن سعر النظام، لكنها تستهدف مبيعات بقيمة 100 مليار ين (970 مليون دولار) في السنة المالية 2021 لأعمالها المتعلقة بالقياسات الحيوية وتحليل الفيديو، التي تشمل أنظمة تكنولوجيا الوجه.وقال تاكاشيما إنه بدأ بيع النظام الجديد في شهر تشرين الأول، ومن بين العملاء شركة "لوفتهانزا" والخطوط الجوية الدولية السويسرية.