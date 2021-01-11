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تكنولوجيا وعلوم
4 أسباب تجعلك تود استكشاف HUAWEI FreeBuds 3i.. سماعات إلغاء الضجيج الشاملة من هواوي!
Lebanon 24
11-01-2021
|
16:53
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أعلنت هواوي مؤخرًا عن إطلاق HUAWEI FreeBuds 3i أحدث سماعات أذن التي توفر واحدة من أكثر الميزات المرغوبة - "تقنية إلغاء الضجيج النشط" - في متناول المستخدمين، وليس ذلك فحسب، بل قامت هواوي أيضًا بنقل هذه الميزة إلى سماعات المستوى التالي في HUAWEI FreeBuds 3i التي تم إطلاقها حديثًا. فيما يلي أربعة أسباب تجعلنا نحب هذه السماعات التي تلغي الضجيج النشط.
عزل الضجيج بالكامل مع تقنية إلغاء الضجيج النشط
ما الفائدة من امتلاك سماعات أذن إذا لم تتمكن من تقديم صوت عالي الجودة عند الحاجة؟ لحسن الحظ، تم تجهيز سماعات HUAWEI FreeBuds 3i بتقنية رائعة تسمى؛ إلغاء الضجيج النشط بالكاملUltimate Active Noise Cancellation: تعتمد التقنية على أسلوب تقليل الضوضاء في المكالمات ذات الميكروفونات الثلاث لتقليل التداخل من البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها تحقيق ما يصل إلى 32 ديسيبل* لتقليل الضوضاء مما يجعلها تتمتع بأعلى تجربة إلغاء الضجيج النشط.
تقليل الضوضاء في المكالمات ذات الميكروفونات الثلاث ترتقي بتقنية إلغاء الضجيج إلى مستوى أعلى!
هذه التكنولوجيا مفيدة في الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق ومحطات المترو أو ربما خلال يوم عاصف. هذه التقنية تضمن تقديم تجربة صوت غامرة عند إجراء المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقاطع الفيديو على هاتفك. لذلك، سواء كنت تقدم ندوة على مكالمة جماعية أو تتحدث إلى أصدقائك عبر مكالمة فيديو جماعية، فتأكد من أن صوتك سيُسمع بصوت عالٍ وواضح!.
صوت يُغني حواسك
بعض الموسيقى أو المؤثرات الصوتية شعورها ممتعًا حقًا ومن أجل الإحساس بها، تحتاج إلى الحصول على سماعات الأذن المناسبة. تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 3i مزودة بمحرك ديناميكي كبير مقاس 10 مم في حجمه الصغير والمدمج. ببساطة، تساعد هذه المحركات الديناميكية المخصصة في تقديم صوت رائع، سواء كنت تستمع إلى التكنو أو الروك أو الهيب هوب أو R & B أو عند مشاهدة عرض مليء بالإثارة!
سهلة الاستخدام
السماعة تعتمد على التحكم الذكي باللمس مع جهاز استشعار سعوي ومناسب مع تفاعل محسن. من خلال وضع إصبعك على سماعة الأذن، يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل تقنية تقليل الضجيج النشطة. انقر مرّتين لتشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا أو الرد على مكالمة. سيقوم المستشعر الذكي بإيقاف الموسيقى تلقائيًا عند خلع سماعات الأذن، والاستمرار في تشغيل الموسيقى عند إعادة تشغيلها والتحويل إلى وضع الاستعداد عند وضعها في علبة الشحن. بالإضافة إلى ذلك، من أجل راحتك، يمكنك إقران سماعات HUAWEI FreeBuds 3i بسهولة. سيظهر إشعار منبثق** على هاتفك الذكي يطلب الاتصال. بعد الإقران الأول، في كل مرة تفتح فيها علبة الشحن، سيتم إقران السماعات تلقائيًا وإخطاره بإشعار منبثق من أجل راحتك. أيضًا، عمر البطارية في سماعات HUAWEI FreeBuds 3i مثير للإعجاب، السماعات قادرة على الاستمرار لمدة 14.5 ساعة في عملية شحن واحدة! أخيرًا، هل ذكرنا أن سماعات الأذن مقاومة للماء IP55؟ كم ذلك رائع؟!
هذه أربعة أسباب تجعلك بحاجة إلى استكشاف سماعات HUAWEI FreeBuds 3i الجديدة. مع تقنية إلغاء الضجيج النشط، تعد سماعات الأذن هذه الرفيق المثالي لكل وسائل الترفيه وكذلك مهماتك اليومية. علاوة على ذلك، لا تريد أن تفوتهم لأنهم بكل بساطة متوفرة بأسعار مشجعة جداً يمكن الوصول إليها!
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