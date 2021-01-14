تكنولوجيا وعلوم

بعد الضجة حول "واتسآب"... رؤساء دول يفتتحون قنوات على "تيليغرام"

Lebanon 24
14-01-2021 | 21:00
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أطلق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قناة له على "تيليغرام" اليوم الخميس، كما أطلق الرئيس التركي قناته أيضا على "تيليغرام" في وقت بدأت لجنة مكافحة الاحتكار التركية تحقيقًا حول سياسة الخصوصية في "واتسآب" و"فيسبوك".

واجتازت قناة الرئيس التركي في "تيليغرام" بالفعل عملية التحقق.
 
وبحلول الساعة 21:36 بتوقيت موسكو، كان لديه 54.8 ألف مشترك. 
في وقت سابق، أطلقت لجنة مكافحة الاحتكار التركية تحقيقًا حول سياسة الخصوصية الجديدة في "واتسآب" و"فيسبوك".

وفقًا لاتفاقية المستخدم المحدثة، يتعين على مستخدمي "واتسآب" مشاركة البيانات مع "فيسبوك". على وجه الخصوص، ستتلقى الشبكة الاجتماعية معلومات حول رقم الهاتف والمعاملات وعناوين "آي بي" (IP).

يذكر أنه منذ يومين وخلال 72 ساعة، بدأ 25 مليون مستخدم جديد من جميع أنحاء العالم في استخدام برنامج المحادثات "تيليغرام".

علاوة على ذلك، في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني، تجاوز عدد المستخدمين النشطين 500 مليون.
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