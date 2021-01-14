تكنولوجيا وعلوم

"تيك توك" يطرح تحديثا مخصصا للمراهقين

Lebanon 24
14-01-2021 | 23:00
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طرح تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة تحديثا جديدا مخصصا للمستخدمين صغار السن والمراهقين.

أوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" أن التحديث الجديد لتطبيق "تيك توك" يتضمن إعدادات خصوصية جديدة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
 
وبموجب سياسات الخصوصية الجديدة لـ"تيك توك" سيتم تحويل حسابات الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 15 عاما إلى حسابات خاصة وليست عامة، حيث لا يمكنهم تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو استخدام الميزات المتاحة لمن هم أكبر سنا.

وسيتمكن مستخدمو "تيك توك" الذين تبلغ أعمارهم ما بين  16 إلى 17 عاما من تجميع مقاطع الفيديو الخاصة بهم، ولكن سيتم تقييد الميزة الافتراضية لتلك المقاطع إلى الأصدقاء فقط.

ومن المتوقع أن تؤثر تلك التغييرات الكبرى على المستخدمين الأصغر سنا للتطبيق، سواء في الحسابات الحالية أو المشتركين الجدد، لضمان خصوصية المستخدمين وسلامتهم.
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