تكنولوجيا وعلوم

"HTC" تطرح هاتفها "Desire 21 Pro 5G" الجديد.. إليكم مواصفاته

Lebanon 24
15-01-2021 | 06:00
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طرحت شركة "HTC - إتش تي سي" هاتفها الجديد "Desire 21 Pro 5G"، والذي يدعم شبكات الـ"5G".
 
مواصفات الهاتف: 

1- يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.7 إنشات من نوع IPS LCD وبدقة 1080×2400 بيكسل.

2- يتضمن الهاتف كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

3- يعمل هاتف "HTC - إتش تي سي" مع معالج "Snapdragon 690".

4- يتوفر مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، في حين أن مساحة التخزين الداخلية تأتي بسعة 128 غيغابايت وهي قابلة للتوسيع عبر "microSD".

5- يعمل الهاتف مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

6- يأتي الجهاز مع كاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، في حين أن الثانية تأتي بدقة 8 ميغابيكسل. أما العدسة الثالثة فهي بدقة 2 ميغابيكسل، لتأتي الرابعة بدقة 2 ميغابيكسل أيضاً.

7- يتضمن الهاتف قارئ بصمات الأصابع، كما أنه يعمل مع نظام التشغيل "أندرويد 10".

8- يباع الهاتف في تايوان بسعر 430 دولاراً.

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