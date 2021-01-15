"HTC" تطرح هاتفها "Desire 21 Pro 5G" الجديد.. إليكم مواصفاته

طرحت شركة "HTC - إتش تي سي" هاتفها الجديد "Desire 21 Pro 5G"، والذي يدعم شبكات الـ"5G".

1- يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.7 إنشات من نوع IPS LCD وبدقة 1080×2400 بيكسل.2- يتضمن الهاتف كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.3- يعمل هاتف "HTC - إتش تي سي" مع معالج "Snapdragon 690".4- يتوفر مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، في حين أن مساحة التخزين الداخلية تأتي بسعة 128 غيغابايت وهي قابلة للتوسيع عبر "microSD".5- يعمل الهاتف مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.6- يأتي الجهاز مع كاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، في حين أن الثانية تأتي بدقة 8 ميغابيكسل. أما العدسة الثالثة فهي بدقة 2 ميغابيكسل، لتأتي الرابعة بدقة 2 ميغابيكسل أيضاً.7- يتضمن الهاتف قارئ بصمات الأصابع، كما أنه يعمل مع نظام التشغيل "أندرويد 10".8- يباع الهاتف في تايوان بسعر 430 دولاراً.