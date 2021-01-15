واي فاي خارج المنزل.. بفضل هذا الراوتر!

كشفت أسوس كعادتها كل عام عن جهاز راوتر جديد خلال مشاركتها في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية.جهاز الراوتر الجديد RT-AX68U يتيح إنشاء نقطة اتصال VPN إلى الشبكة المنزلية عند استخدامك شبكة واي فاي عامة.ويدعم الراوتر أحدث جيل من شبكات واي فاي 6 وأكثرها تقدماً، مع ميزات تشغيل تسمح بالتواصل بشكل أكثر كفاءة مع الكثير من الأجهزة في وقت واحد، وإرسال المزيد من البيانات مع كل عملية إرسال.الميزة الجديدة التي تهدف إلى جعل استخدام شبكة واي فاي العامة أكثر أمانًا هي تطبيق مصاحب يسمىInstant Guard، ومثل جميع شبكات VPN تقوم بتشفير البيانات التي تنتقل من وإلى هاتفك وتوجهها جميعًا عبر خادم آمن. والأمر المثير للاهتمام هو أنه في هذه الحالة، يكون الخادم الآمن هو شبكتك المنزلية.وبالنسبة للسرعة والمواصفات، تقول الشركة إن الراوتر الجديد يمكن أن يصل إلى 861 ميغابت في الثانية على النطاق 2.4 جيغا هرتز، و1802 ميغا بايت في الثانية (1.8 جيجا بايت في الثانية) على النطاق 5 جيجا هرتز.ويتميز الجهاز بثلاثة هوائيات خارجية، وأربعة منافذ إيثرنت لان احتياطية، ومنفذي USB لتوصيل الطابعات والأجهزة الطرفية الأخرى.ولم تكشف أسوس عن سعر الراوتر الجديد أو موعد إصداره بشكل رسمي، لكن التوقعات تشير إلى أن سعره لن يتعدى 200 دولار، بحسب موقع سي نت.