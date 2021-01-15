تكنولوجيا وعلوم

مفاجأة غير سارة من سامسونغ!

Lebanon 24
15-01-2021 | 09:00
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أعلنت شركة سامنسونغ أن هواتفها الذكية المستقبلية لن تأتي مع ملحقاتها المعتادة مثل الشاحن وسماعات الأذن، من دون أن تحدد موعدا لذلك، أو أي نوع من هواتفها سيكون مشمولا بالخطوة.

وقالت الشركة على موقعها، إنها تعتقد أن السحب التدريجي لهذه الملحقات من هواتفها يمكن أن تساعد في جعلها أكثر استدامة واستمرارية في الأسواق.

وأضافت "اكتشفنا أن المزيد والمزيد من مستخدمي غالاكسي يعيدون استخدام الملحقات التي لديهم بالفعل ويتخذون خيارات مستدامة في حياتهم اليومية بتكريس عادات أفضل لإعادة الاستخدام . لدعم مجتمع غالاكسي في هذه الرحلة ، ننتقل إلى إزالة الشواحن وسماعات الأذن في أحدث مجموعة من هواتف غالاكسي الذكية".

ولم تحدد الشركة موعدا للتنفيذ، ومن أي أنواع من هواتفها سيتم سحب الملحقات، لكن فيما يبدو أنها تحاول أن تحذو حذو منافستها أبل المنتجة لهاتف آيفون.

وتزامنت تصريحات شركة سامسونغ مع كشفها، الخميس، عن عائلة غالاكسي  S21 الجديدة من هواتف أندرويد. 

وأعلنت الشركة عن ثلاثة نماذج بقياسات شاشة مختلفة،  وهي غالاكسي S21 وغالاكسي +S21 وغالاكسي S21 ألترا.
المصدر: الحرة
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