تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)

Lebanon 24
15-01-2021 | 18:00
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كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية رسميًا عن أحدث تشكيلة من هواتفها الرائدة خلال حدث "Unpacked"، وهناك نموذجان رئيسيان هما "Galaxy S21" و"S21 Plus"، اللذان يأتيان بسعر 800 دولار و1000 دولار على التوالي.

كذلك، فقد أعلنت الشركة عن النسخة الأكبر المسماة "Galaxy S21 Ultra"، التي تأتي بسعر 1120 دولار.

وبحسب تقرير نشره موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، فقد عملت "سامسونغ" على زيادة تعتيم الخط الفاصل بين "Galaxy S" و"Galaxy Note" من خلال جعل قلمها الإلكتروني "S Pen" متوافقًا مع نموذج "S21 Ultra".
 
وتختلف التجربة إلى حد ما، لكن يمكن للمستخدمين استخدام القلم للكتابة والرسم عبر الهاتف حيث يتم بيع القلم بشكل منفصل ولا يوجد مكان لوضعه داخل الهاتف، لكن "سامسونغ" تقدم حافظة تحمله.

وتتمتع الأجهزة أيضًا بإمكانيات النطاق العريض للغاية، التي توفر عددًا من الإمكانات، بما في ذلك القدرة على فتح أبواب السيارة ورسائل الواقع المعزز للعثور على العناصر المفقودة.
 
ويتمثل التغيير الأكبر بصريًا في وحدة الكاميرا التي تم تبسيطها من خلال "Contour Cut"، كما أسقط الجهاز الذاكرة القابلة للتوسيع.

وأزالت الشركة أيضًا محول الشحن وسماعات الرأس من الصندوق، وهي خطوة سبقتها إليها شركة "آبل" عندما أزالت الملحقات بسبب ما قالت إنه "مخاوف بيئية".

ومن ناحية العتاد، فإنّ إعدادات الكاميرا الثلاثية متشابه في "S21" و"S21 Plus"، حيث تحصل على عدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميغابيكسل وعدسة واسعة بدقة 12 ميغابيكسل وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 64 ميغابيكسل مع "space zoom" بقدرة 30X.
 
بينما يتميز نموذج "Ultra" بكاميرا خلفية رباعية بعدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميغابيكسل وعدسة واسعة بدقة 108 ميغابيكسل ونظام العدسة المزدوجة المقربة مع تقريب بصري بقدرة "3x" و"10x".

وتمثل هذه المرة الأولى التي تقدم فيها "سامسونغ" نظامًا مزدوجًا للتقريب، كما يتميز نموذج "Ultra" أيضًا بميزة التصوير المحسن في الإضاءة المنخفضة بفضل مستشعر "Bright Night".

وتتضمن تحديثات برامج التصوير القدرة على سحب الصور الثابتة من التصوير بدقة "8K" وتحسين ثبات الصورة وأوضاع جديدة، مثل "Vlogger view"، الذي يصور من الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد.

ويبلغ قياس الشاشات 6.1 و 6.7 و6.8 إنشات، وتتميز جميعها بمعدل تحديث 120 هرتز يتكيف حسب الاستخدام.

وتحصل الهواتف أيضًا على "Eye Comfort Shield" الجديد، الذي يقلل من الضوء الأزرق مع مرور اليوم.

وزودت الشركة جميع الهواتف الثلاثة في الولايات المتحدة بمعالج "Snapdragon 888".

ويبدأ كل من "Galaxy S21" و"Galaxy S21 Plus" بسعة 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت من التخزين، بينما يبدأ "Galaxy S21 Ultra" من 12 غيغابايت و256 غغابايت، مع بطاريات بسعة 4000 و4800 و 5000 ميلي أمبير على التوالي.
 
 
 
 
 
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

تكنولوجيا وعلوم

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