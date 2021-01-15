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تكنولوجيا وعلوم
واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة تهمّ الكثيرين!
Lebanon 24
15-01-2021
|
21:00
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كشفت التقارير أنّ تطبيق "واتساب" يستعدّ لطرح ميزة جديدة قريباً، من شأنها أن تحظى باهتمام المستخدمين.
ويأتي ذلك في ظلّ أزمة يعيشها التطبيق بعد طرحه شروط خصوصية جديدة تشيرُ إلى أنها سيشارك العديد من بيانات المستخدمين مع "فيسبوك".
ووفقاً لموقع "wabetainfo" الإلكتروني، فإنّ الميزة الجديدة التي سيطلقها "واتساب" تسمى "Read Later"، أو "اقرأ لاحقاً"، وستكون بديلاً أفضل من خاصية "المحادثات المؤرشفة" أو "Archived Chats".
ومع الميزة الجديدة، فإنه سيكون بإمكان المستخدم تحويل المحادثة التي لا يريد رؤية رسائلها بعد وصولها للتطبيق، إلى قسم آخر يسمى "Read Later"، ويمكنه الإطلاع عليها في وقتٍ لاحق.
وبذلك، فإن الرسائل الواردة ضمن المحادثة التي جرى نقلها إلى القسم الجديد، ستكون بعيدة عن القائمة الرئيسية للدردشات. ولهذا، فإنّ المحادثات التي جرى نقلها إلى "Read Later" لن تصدر أي تنبيهات مكتوبة أو صوتية عند ورود أي رسالة جديدة ضمن المحادثة.
ويمكن تصفح الرسائل الموجود في "Read Later" والتي ستكون متوفرة في قسم "Chat" أعلى الشاشة، بجانب "Status"، والمكالمات.
وستكون الخاصية الجديدة متاحة لأنظمة تشغيل "أندرويد" قريباً، من دون ورود معلومات حول موعد توفرها في نظام التشغيل "iOS".
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