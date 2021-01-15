تكنولوجيا وعلوم

إيران تعلن حظر تطبيق سيغنال وإزالته من الأسواق

Lebanon 24
15-01-2021 | 23:00
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أعلنت السلطات الإيرانية، الجمعة، حظرها تطبيق سيغنال وإزالته من الأسواق الإيرانية، بعد قرار من لجنة الحجب في البلاد.

وجاء القرار، بعدما تهافت عليه المستخدمون في جميع أنحاء العالم، وقاموا بإنشاء حسابات في تطبيق سيغنال في الأيام الأخيرة، عقب الاتهامات التي وجهت لواتساب في التغيير الذي أحدثه على سياسة الخصوصية.

وبعد إزالة التطبیق من الأسواق الإيرانية، بما في ذلك "بازار"، و"مایكت"، ظهر للمستخدمين الإيرانيين الرسالة التالية أثناء محاولتهم الوصول إلى التطبيق وتنزيله: "تم إخراج هذا التطبيق من النظام بأمر من لجنة الحجب".
في المقابل، على الرغم من إزالة تطبيق "سيغنال" من الأسواق الإيرانية، لا يزال العديد من المستخدمين الإيرانيين يقولون إنهم بإمكانهم الوصول إليه من خلال "غوغل بلاي" وتنزيله.
 
وفي وقت سابق، قامت إيران بحظر معظم التطبيقات مثل تليغرام والشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك.
 
يذكر أن واتساب قد أعلن في 4 كانون الأول، أنه يعتزم تنفيذ تغييرات جديدة من أجل المساعدة في زيادة إيرادات فيسبوك فضلًا عن زيادة إعلانات الأعمال.
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