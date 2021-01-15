خبر سار للمستخدمين.. "واتساب" يؤجل تعديل شروط الخصوصية

أعلن تطبيق واتسآب، اليوم الجمعة أنه سيرجئ تعديل شروط خدمة التطبيق عقب احتجاجات المستخدمين.

وقال واتسآب في بيان إنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير، موضحة أن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع فيسبوك.

وأكدت الشركة أنها ستعمل على بذل جهد أكبر لتوضيح المعلومات الخاطئة بشأن الخصوصية والأمن، مشيرة إلى أن التحديث الأخير يوفر شفافية أكبر حول جمع المعلومات واستخدامها.

وكان التطبيق قد عانى أزمة بعد إعلانه عن شروط خصوصية جديدة تشيرُ إلى أنه سيشارك العديد من بيانات المستخدمين مع "فيسبوك" المالك الأساسي للتطبيق.