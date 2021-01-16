تكنولوجيا وعلوم

معلومة هامة عن فلاتر الهواء.. هل تساعد على محاربة كورونا؟

Lebanon 24
16-01-2021 | 09:00
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نعلم جميعا في الوقت الحالي أن فيروس كورونا ينتقل من خلال الهواء، الذي ينتشر أثناء التنفس أو التحدث. وتساعد التهوية المنتظمة على تقليل الحمل الفيروسي في الغرفة. فهل يمكن لفلاتر الهواء المساعدة في ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال أشارت هيئة اختبار السلع الألمانية إلى أنها قامت باختبار عدد من فلاتر الهواء، ألا وهي: Philips AC2889 / 10 و Rowenta Intense Pure Air Connect PU6080 و Soehnle Airfresh Clean Connect 500.
وأظهرت نتائج الاختبار أن فلاتر الهواء الثلاثة قامت بتنقية الهواء بصورة جيدة. وأوضح خبراء الهيئة أنه باستخدام هذه الفلاتر في غرفة بمساحة 16 متر مربع اختفت معظم القطرات، التي تضاهي حجم الفيروس بعد 20 دقيقة. ومع ذلك فإن جودة التنقية للأجهزة تقل مع الوقت.
وفي النهاية لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية مثل الحفاظ على التباعد وارتداء الكمامة والتهوية المنتظمة لغرف المنزل.
المصدر: 24
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