تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات غير مسبوقة... "هيونداي" تطلق سيارة كهربائية فريدة من نوعها

Lebanon 24
16-01-2021 | 12:00
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تطلق شركة "هيونداي" لصناعة السيارات، أحدث سيارة كهربائية بمواصفات غير مسبوقة. وكشف تقرير، نشره موقع "موتور1"، أن الشركة الكورية، ستطرح العام المقبل، أحدث سيارة كروس أوفر كهربائية متطورة، والتي تأتي بمواصفات غير مسبوقة في تلك الفئة من السيارات.
 



وتخطط شركة "هيونداي"، لإطلاق سيارتها الجديدة بشكل رسمي في الربع الأول من العام المقبل، وستطرحها تحت اسم "أيونيك 5" التجاري.

وتأتي السيارة بتقنيات فريدة، مثل السقف البانورامي الكبير الذي يتحول إلى شاشة كبيرة يمكن من خلالها مشاهدة الفيديوهات أو عرض مقاطع فيديو مصورة لمناظر طبيعية مريحة للعين في حال كان الطقس ممطرا أو السماء ملبدة بالغيوم في الخارج.

وتقدم "هيونداي"، في "أيونيك 5"، تقنيات متطورة تقوم بتعقيم أرضيات المقصورة من مسببات الأمراض.

وسيتم تزويد السيارة الجديدة، بمكبرات صوت ممتازة مثبتة على المقاعد خلف رؤوس الركاب لمنحهم شعورا فريدا أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

كما يتم تجهيز السيارة الجديدة، بثلاجات داخلية للمشروبات في المقصورة، وتقنيات لعرض السرعة وبعض البيانات الرئيسية للسائق على الزجاج الأمامي.

ويمكن لقائد السيارة التحكم بحركتها عن بعد عبر تطبيقات خاصة موجودة في الهواتف والأجهزة الذكية.

وتأتي السيارة ببطاريات بتقنيات جديدة تساعد على شحنها بسرعة كبيرة جدا، حيث ستكفي 5 دقائق من الشحن فقط لتقطع السيارة مسافة 100 كلم.

المصدر: سبوتنيك
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